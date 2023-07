Ptav, Centrodestra per Piacenza: «Contrari al metodo Patelli»

Il gruppo “Centrodestra per Piacenza” in consiglio provinciale non parteciperà a nessuno degli incontri che il presidente Monica Patelli ha intrapreso con alcuni sindaci del territorio per parlare del Ptav (Piano territoriale di area vasta). Lo fanno sapere con una nota: «Esprimiamo la totale contrarietà al metodo che il presidente Monica Patelli ha deciso di portare avanti sul tema; visto e considerato che non si è ancora trovato un accordo, né all’interno del consiglio provinciale né con il comune capoluogo, su quella che dovrà essere la struttura portante del Piano».

«Ci chiediamo – dicono - quale possa essere l’utilità di questi incontri, se non quella di una mera propaganda politica, magari già in vista del ventilato ritorno delle elezioni provinciali tra qualche mese. Ci auguriamo che durante questi incontri il presidente non si esponga su punti che devono essere ancora definiti all’interno del Consiglio perché, ricordiamo ancora una volta, il Ptav dovrà essere votato e approvato dalla maggioranza dei consiglieri provinciali. Siamo assolutamente d’accordo sul coinvolgimento dei sindaci della provincia, ma pensiamo non abbia alcun senso incontrarli senza avere chiarito le questioni più divisive e complicate sotto il profilo tecnico, giuridico e contabile, correndo il concreto rischio di “spendere” parole che poi potrebbero essere smentite nel proseguo dell’iter di approvazione».

«Considerando quanto sia prioritaria l’approvazione del piano provinciale per tutto il tessuto produttivo piacentino e per gli enti locali, auspichiamo che si porti avanti velocemente la discussione per arrivare il prima possibile a trovare una quadra, ma crediamo che questi incontri vadano invece nella direzione opposta, quella di perdere ulteriormente tempo prezioso. Prima arriveremo ad un accordo e prima si avrà un orientamento sul Piano sul quale poi si svilupperà la doverosa discussione con tutti i Sindaci del territorio. Senza perdere altro tempo, con incontri inutili, dobbiamo e possiamo arrivare ai passaggi necessari del Ptav in consiglio entro e non oltre la fine dell’anno, senza accumulare ulteriori ritardi». «Abbiamo da sempre dimostrato la massima collaborazione al fine di non avere procedure che rimangano al palo pur essendo la maggioranza di un presidente che non è nostra espressione politica, chiediamo pertanto a gran voce che si dimostri all’altezza del ruolo che ricopre».