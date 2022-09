Al lavoro sul bilancio: il primo giorno di ritiro per la Giunta Tarasconi

Primo giorno del primo ritiro della Giunta Tarasconi. Sindaco e assessori hanno raggiunto l'alta Valnure in un «lima positivo e carico di energia a cui ha fatto da contraltare un meteo decisamente autunnale con pioggia e temperature da piumino» - si legge in una nota. La location è quella del Rifugio Lago Nero, a Selva di Ferriere. La Giunta è partita sabato dal parcheggio dello Stadio Garilli di Piacenza, alla Galleana, dove la sindaca Katia Tarasconi e i nove assessori sono partiti verso l’alta Valnure. Prima tappa Bettola dove la Giunta comunale di Piacenza si è fermata al Ristorante Agnello per un caffè in compagnia del sindaco Paolo Negri. Poi l'arrivo al lago Nero con un'escursione. Sono seguiti i lavori introdotti da Tarasconi che ha ribadito l'importanza della due giorni: «Fare squadra, confrontarsi e condividere le linee programmatiche di mandato». Tra i temi trattati con il vicesindaco e assessore al Bilancio Marco Perini per l’appunto, il bilancio e il personale. Il confronto è proseguito fino all’ora di cena.