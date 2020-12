Rivi urbani, in fase di ultimazione lo studio del Comune

Rivi urbani: quanti sono e dove sono? Il Comune di Piacenza sta cercando di risponde al tema che si trascina da anni – l’associazione Confedilizia incalza da anni sulla questione -, per fornire finalmente un quadro completo. I rivi urbani sotterranei sono, circa, una quarantina sotto la città di Piacenza: si erano perse le tracce di alcuni, e serviva una mappatura precisa ed accurata dopo molti anni di incuria. Dopo la nota querelle che ha visto l’Amministrazione Barbieri decretare – in contrarietà a quanto suggerito dai dirigenti del Comune di Piacenza – la responsabilità pubblica, del Comune stesso, nei confronti di questi rivi e non dei proprietari degli edifici in superficie, la Giunta ha reso noti gli ultimi sviluppi. «Abbiamo finito lo studio sul centro storico – ha fatto sapere in Consiglio comunale l’assessore all’urbanistica Erika Opizzi -. Stiamo terminando il resto della città e nei prossimi mesi completeremo il quadro. Il percorso è ben delineato, si deve andare avanti. E poi parleremo con Atersir della loro gestione».