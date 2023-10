Statale 45, Salvini: «Si va avanti con l’ammodernamento, a metà novembre la scelta»

«Ho appena sentito il commissario di Anas, Aldo Castellari. Per quel che mi riguarda, si va avanti. Entro metà novembre si deve arrivare ad una scelta». Così Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro dei trasporti, ha parlato in merito all’ammodernamento della Statale 45 di Valtrebbia. Salvini è stato il grande ospite della festa regionale della zucca, la manifestazione che la Lega emiliana ha organizzato nella serata del 27 ottobre a PalaCastello, la struttura al coperto di Castelsangiovanni.

«Io ascolto tutti - ha detto Salvini in merito alla Valtrebbia, stimolato dalle domande dei cronisti - ma è chiaro che però non si può sempre mettere d’accordo tutti. C’è un progetto, ne parlerò con i sindaci e con il presidente Bonaccini, ma dopo trent’anni di attesa, ci siamo. Questi 11 chilometri mancanti per unire la Statale 45 tra Piacenza, Bobbio e Genova, vadano portati avanti. L’ammodernamento della Statale va completato». Al PalaCastello era presenta, inoltre, una delegazione del comitato "Residenti e Utenti" della Statale 45, intenzionati ad esporre al leader leghista le istanze degli abitanti del tratto Rivergaro-Cernusca.

Al ministro è stato sottoposto anche il tema della tangenziale di Castello, ferma da tempo. «Ho fatto diversi incontri sulla tangenziale di Castelsangiovanni, come per la Statale 45 ho tutta l’intenzione, da ministro, di fare quello che qualcuno per trent’anni non ha fatto».

LA MANOVRA FINANZIARIA

In merito alla manovra finanziaria ancora in fase di discussione - le cronache nazionali raccontano di una concertazione tribolata tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia e i rispettivi leader -, il ministro si dichiara soddisfatto. «Nessun pignoramento dei conti correnti per chi è in difficoltà, ma soprattutto una media di mille euro in più per 14 milioni di lavoratori e lavoratrici, oltre a pensioni adeguate per milioni di persone. Non c’è alcun peggioramento della legge Fornero, quello che abbiamo recuperato dal taglio dei redditi di cittadinanza dei “furbetti” e dai prelievi alle banche finisce nelle busta paga di lavoratori e pensionati. Quasi venti milioni di italiani avranno un 2024 con una busta paga più ricca. Ovviamente non riusciamo ad adeguare la pensione di chi prende 10mila euro al mese e 200mila all’anno».

E le fibrillazioni interne per la finanziaria? È una “non-notizia”, derivante dalle bufale di qualche giornale di sinistra che spera che le cose vadano male per il Governo e per l’Italia. Noi, in un momento internazionale difficile, penso che stiamo accompagnando il Paese fuori da queste difficoltà. Ne sono assolutamente orgoglioso. E abbiamo pensato ai lavoratori autonomi che, per la prima volta dopo cinquant’anni, non saranno costretti a chiedere un prestito in banca per pagare l’anticipo delle tasse a novembre sui guadagni dell’anno successivo».

Agli emiliani e ai piacentini come si spiega un investimento così impattante per le casse statali come il ponte sullo Stretto? «Servono ponti in tutta Italia - la replica di Salvini - gli emiliani avranno le loro risposte. Il ponte sullo Stretto non toglie nulla a loro».

I PIACENTINI SUL PALCO

Sul palco della festa hanno parlato anche gli esponenti piacentini del Carroccio, a partire dal segretario emiliano e capogruppo in Regione, Matteo Rancan. «Bonaccini proprio stasera - ha ricordato Rancan - voleva organizzare un evento qua vicino al PalaCastello, ma poi ha rinunciato per evitare il confronto. Qua dentro intanto abbiamo accolto tutti i nostri organismi, eletti in questi mesi dopo i congressi locali». Il magiostrino ha indicato l’appuntamento più importante: «Andremo a vincere la Regione nel 2025». Il segretario provinciale Luca Zandonella ha sottolineato la presenza di dirigenti e militanti provenienti da tutta la Regione in Valtidone: «Stasera Castello è la capitale della Lega». A fare gli onori di casa Valentina Stragliati, insieme alla segretaria castellana Giada Ferrari, organizzatrice dell’evento. «C’è grande orgoglio - ha dichiarato la consigliera regionale - e soddisfazione nel vedere il palaCastello gremito. Non soffriamo di ansia da prestazione al contrario del Pd, non annulliamo gli eventi. Bonaccini avrebbe avuto difficoltà a spiegare ai castellani cosa sta facendo nel nostro ospedale. In Regione ha reso i pronto soccorsi periferici come i supermercati, alle 20 si chiude tutto. Se un paziente va là alle 19.40 viene spedito a Piacenza». «La famiglia della Lega – ha aggiunto la senatrice Elena Murelli - è unita e parla con i cittadini. Bonaccini si è spaventato, non è venuto perché si sente responsabile di quanto ha combinato nella sanità locale». Anche il vicesegretario nazionale Andrea Crippa ha ringraziato i «militanti che ci sono sempre stati». «Le cose stanno andando meglio, i sondaggi sono in crescita. Sogno che Castello a giugno abbia un sindaco della Lega». Sul palco della festa il giornalista e conduttore di “Fuori dal Coro” Mario Giordano ha intervistato, prima di Salvini, anche Massimiliano Romeo (capogruppo al Senato), Riccardo Molinari (capogruppo alla Camera), Marco Zanni (capogruppo europarlamento).