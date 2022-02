Segreteria Pd, nei primi tre circoli davanti Paola Gazzolo

Partito Democratico finalmente a congresso dopo il rinvio dello scorso autunno. Si stanno svolgendo in questi giorni le consultazioni nei circoli per scegliere il successore del segretario provinciale Silvio Bisotti. In corsa due candidati: Carlo Berra (ex parlamentare negli anni ’90) e Paola Gazzolo (ex assessore regionale nella prima Giunta Bonaccini). Nella giornata di sabato si è svolto il congresso di Rottofreno. Nella giornata di domenica quelli di Cortemaggiore e Rivergaro. Per il momento è davanti Gazzolo, 33 voti a 19. A Rottofreno 10 voti a 5, a Rivergaro 6 a 8, a Cortemaggiore 17 a 6.