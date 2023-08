«Venerdì 18 agosto alcuni vandali hanno sfregiato il Monumento dei Caduti a Fontana Fredda: stavolta è stata colpita una lastra metallica su cui erano incisi i nomi dei soldati morti della Prima Guerra Mondiale. Un episodio grave e che deve essere punito», commentano i consiglieri Maggi, Bruschi e Dosi. «E’ ormai da troppo tempo che il territorio di Cadeo subisce atti vandalici su monumenti e strutture di proprietà comunale e non; ed è da altrettanto tempo – proseguono – che i consiglieri chiedono più attenzione da parte dell'amministrazione al problema della sicurezza territoriale ma è come se gli amministratori non vedessero la problematica in oggetto, o forse non tengono abbastanza ai Monumenti dei Caduti, se non per i giorni del ricordo degli stessi. Siamo enormemente dispiaciuti che, in alcuni soggetti, ovvero coloro che vandalizzano tali mausolei, non vi sia alcuna sensibilità verso il nostro passato e la nostra storia – spiegano i consiglieri – e ciò su cui, secondo noi, è necessario lavorare, è l’educazione. Dobbiamo educare i ragazzi, nonché futuri adulti, a ricordare e a non dimenticare il passato. Solo così, il passato, può non essere e diventare il presente. Ci limitiamo a sottolineare, per l’ennesima volta, che il problema sicurezza c’è, ed è noto a tutti. Ringraziamo immensamente la sezione locale dell’associazione Combattenti e Reduci, che si sono recati sul posto per rendere omaggio a coloro che hanno dato la vita per la nostra patria e che si prodigano ogni giorno per aiutare la cittadinanza a non dimenticare ciò che è stato e a far capire, tramite il ricordo, quanto è importante la vita», sottolineano.

L’attenzione dei consiglieri è anche rivolta all’ex asilo di Roveleto, oggi Monumento dei Caduti della stessa frazione. In una nota comunicano che «con la determinazione 347 viene sancita la riqualificazione della struttura. L’aggiudicazione del lavoro è stata affidata a "Unyon Consorzio Stabile Scarl", "Idrotermica Langella Srl", "Neos Restauri Srl", "Poggio Impianti Snc", "Tecnoelettra Srl" (consorziate esecutrici) con un ribasso d’ asta del 25,75%. Siamo preoccupati – evidenziano i consiglieri – per l’alto ribasso, che è legale ma comunque alto. Sorveglieremo costantemente i lavori poiché la riqualificazione di quella struttura può essere un valore aggiunto al territorio tant’è che era presente anche nel nostro programma elettorale. Inoltre, la struttura presenta delle lastre di marmo, e per evitare che a queste vengano recati danni, sarebbe opportuno sapere se l’amministrazione ha intenzione di rimuoverle durante i lavori di ristrutturazione. Considerando che la struttura oggetto di ristrutturazione verrà adibita ad asilo, crediamo – concludono – che sia opportuno trovare una sistemazione più consona per il ricordo dei Caduti. Auspichiamo però che l’amministrazione ci abbia già pensato».