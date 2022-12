Smaltimento rifiuti, l'Emilia e Piacenza aiuteranno ancora la Liguria

Ancora una volta, quando si tratta di rifiuti, Piacenza e l'Emilia-Romagna vanno in soccorso di Genova e della Liguria. Stavolta l'accordo per lo smaltimento dei rifiuti tra le due regioni coinvolge settemila tonnellate di rifiuti che verranno conferite nell'impianto di Borgoforte a Piacenza. Oltre che da Genova, i rifiuti provengono da Imperia e Savona. Il comune sede dell'impianto, ovvero la città di Piacenza, riceverà un ristoro economico per l'aiuto nella gestione dell'emergenza. La Regione Emilia-Romagna e il Comune di Piacenza hanno dato il loro ok per il trasferimento dei rifiuti dalla Liguria.