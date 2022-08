Soresi: «Stop agli ingressi clandestini». Tagliaferri: «Più concretezza dalla Giunta»

«Stupiscono le dichiarazioni del sindaco Katia Tarasconi che, anziché spiegare come intenda agire per provare ad evitare il ripetersi di fenomeni orribili come quello avvenuto oggi in via Scalabrini, si preoccupa delle possibili strumentalizzazioni della vicenda». Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giancarlo Tagliaferri, interviene per commentare il grave fatto di cronaca. «Posto che qualsiasi uso improprio della notizia è da evitare, auspichiamo che il sindaco, oltre alla doverosa solidarietà già espressa alla vittima, spieghi ai cittadini come intenda agire per garantire, assieme alle autorità competenti, sempre maggiore sicurezza. Forse occorrerebbe meno aria fritta e meno caffè, ma più concretezza e chiarezza su quanto questa amministrazione intende fare per la tutela dei piacentini».

«Gravissimo quello che è successo in via Scalabrini – aggiunge Sara Soresi, capogruppo in Consiglio comunale per lo stesso partito - dove un richiedente asilo originario della Guinea ha violentato una donna. Non è la prima volta che succede a Piacenza. L’accaduto mi ha ricordato quando anche io, nel 2011, sono stata aggredita in un parcheggio in centro. Erano le 18,30 di un novembre nebbioso, mi è andata solo bene. Ciò che è successo poteva accadere a me, a una mia amica, a chiunque. Questi ingressi clandestini non aiutano. L’Italia ha già i suoi problemi ed i suoi delinquenti senza il bisogno di accoglierne indiscriminatamente altri. Appare evidente che qualcosa non funzioni nel sistema di accoglienza applicato in Italia».