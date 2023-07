“Stars-up”, il Movimento 5 Stelle organizza tre serate di dibattito

A partire da venerdì 7 luglio, presso il palazzetto dello sport sul Facsal Piacenza, avrà luogo “Stars up” la prima grande festa organizzata dal gruppo territoriale piacentino del Movimento 5 Stelle. Durante le tre serate c’è la possibilità di assistere a dibattiti fra parlamentari, europarlamentari ed esperti che approfondiranno temi attuali di politica nazionale e internazionale. Non sarà solo un modo per informarsi su tematiche che hanno un impatto sulla nostra società ma anche di confrontarsi con il mondo a 5 stelle. Le serate saranno poi concluse con la possibilità di condividere prodotti locali al ritmo di buona musica. Sabato 8 alle ore 19.30 il dibattito vedrà contrapposti Ettore Licheri, senatore M5S, e Tommaso Foti, Capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, moderati da Giovanni Volpi (“Il Mio Giornale”). Per quanto riguarda il programma musicale venerdì 7 la band “Gli amici del Barbero”, sabato 8 saranno con noi i “Black Bones” e per finire domenica 9 gli “House of Gaga”. Sabato 8 Sabrina Pignedoli (europarlamentare M5s), Michele Gubitosa (deputato M5S) e la deputata Stefania Ascari. Tutte le serate saranno chiuse da un dj set e accompagnate dalle bevute preparate dallo “Shaker” e dalle deliziose pietanze della “Vaca Loca”.