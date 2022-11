Bonaccini si candida alla segreteria nazionale del Pd

«Ho deciso di candidarmi alla segreteria del Partito Democratico. È il momento di esserci, di impegnarsi, di partecipare. E di farlo insieme. Per il Pd. Per il Paese». Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, annuncia la sua candidatura alle primarie dem che decideranno il prossimo segretario, dopo l'assemblea costituente. Lo ha fatto dal circolo di partito a Campogalliano (Modena), suo luogo di origine e di residenza, a suggellare un legame stretto con il territorio.

I tempi sono stati dati da Enrico Letta in persona all'ultima segreteria di partito, con l'assise di partito in programma per il 19 febbraio 2023. E proprio a partire dall’annuncio a della data che il governatore emiliano deve avere sciolto anche le ultime riserve, ultimo tra i tanti che in queste settimane hanno mostrato di fare passi avanti. «Avverto il peso e la responsabilità di questa scelta», ha detto Stefano Bonaccini comunicando in diretta Facebook la sua candidatura alla segreteria del Pd e ha prospettato «una traversata per un nuovo partito, capace di battere la destra ma nelle urne alle prossime elezioni. Voglio riportare il Pd al governo ma perché abbiamo vinto, dopo cinque anni di opposizione», ha insistito. «La sinistra non nasce per amministrare l'esistente ma per rendere il mondo un mondo migliore», ha aggiunto. «In gioco per la prima volta da quando è nato c'è la vita stessa del nostro partito, e non la mia candidatura o il mio destino personale». Così Bonaccini presentando la sua candidatura alla segreteria del Pd. E «sentire evocare lo scioglimento del Pd, mettere in discussione le ragioni per cui il Partito Democratico lo abbiano fondato, mi colpisce nel profondo – aggiunge - Non accetto che noi si resti paralizzati sotto i colpi della destra, di questa destra, che governa, o delle altre opposizioni che tentano di dilaniarci. Questo no, a me non sta bene. Lo dico per me, per noi, per la nostra storia. Se permettete, cosa vogliamo o dobbiamo fare lo decidiamo noi». Al momento attuale sono tre i candidati per la segreteria nazionale, tutti emiliani: oltre a Bonaccini si era in precedenza candidata l’ex vicepresidente della Regione, Elly Schlein, e la piacentina Paola De Micheli.