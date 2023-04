«Sulla via Emilia Pavese lavori non completati: dissesti pericolosi per gli automobilisti»

Gloria Zanardi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha presentato un’interrogazione in merito alle recenti opere realizzate in via Emilia Pavese, che risulterebbero incomplete, chiedendo se l’amministrazione ha in programma interventi futuri. «Via Emilia Pavese – dice - è stata di recente oggetto di interventi di fresatura ed asfaltatura, ma l’opera non è stata completata su tutto il tratto e subisce interruzioni in prossimità delle rotonde, nonostante le condizioni del manto stradale imporrebbero un intervento anche sulle stesse».

L’esponente del partito di Meloni sottolinea: «La presenza di dissesti può costituire un rischio per coloro che percorrono tale tratto ed è imprescindibile salvaguardare la sicurezza dell’utenza stradale, soprattutto quella debole come i velocipedi, oltre all’esigenza di decoro urbano». «Inoltre – sostiene - non si comprende la ragione per la quale, in occasione del recente intervento, siano stati tralasciati alcuni tratti, alquanto danneggiati, della strada, anche in considerazione del fatto che i costi di realizzazione, se l’opera fosse stata a suo tempo completa, sarebbero stati inferiori rispetto a plurimi interventi in tempi diversi».

Zanardi rileva: «La via Emilia Pavese è una strada a percorrenza veloce che sostiene quotidianamente un intenso traffico, considerato che il tratto cittadino in questione consente di raggiungere dal centro storico i territori della Val Tidone, pertanto, va prestata la necessaria attenzione, anche alla luce delle segnalazioni che mi sono pervenute dai cittadini»: