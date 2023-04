Superbonus, 5 Stelle: «Da Foti e da FdI solo inutile campagna elettorale»

«Continua l’inutile campagna elettorale di Fratelli d’Italia sul Superbonus 110%». Così in una nota i coordinatori del Movimento 5 Stelle per l'Emilia-Romagna, Marco Croatti e Gabriele Lanzi. «Questa volta il partito, per mezzo del deputato Tommaso Foti, si schiera contro una presunta truffa riguardante dei lavori effettuati in alcuni castelli. Ergersi a paladini della giustizia e prendersi meriti altrui è tipico di questo partito. Peccato che ad escludere gli edifici di lusso e i castelli dal Superbonus è stato proprio il Movimento 5 Stelle in sede di redazione della norma. È evidente che chi ha commesso degli illeciti sia tenuto a restituire il maltolto e a pagarne le conseguenze nelle sedi opportune. Purtroppo però ogni occasione diventa un pretesto per gettare fango su una misura che - è bene ricordarlo - ha favorito la crescita economica del Paese, con solo un difetto: essere una misura del Movimento 5 Stelle e quindi da contrastare con ogni mezzo».