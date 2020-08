Tagliaferri (Fdi): «Non seguite l’esempio di Bonaccini»

«La legge è uguale per tutti e le regole devono valere per tutti allo stesso modo: siamo indignati per l'ingiustizia e la superficialità di quanto avvenuto l'altra sera a Cervia quando, pur di presentare il suo libro e farsi così pubblicità in vista delle imminenti scadenze interne al Pd, Bonaccini si è reso responsabile di un assembramento ingiustificato di oltre 500 persone come è chiaramente visibile dalle foto postate dallo stesso Bonaccini sui suoi canali social. Ma come? Siamo in piena ripresa del virus, chiediamo di nuovo sacrifici a cittadini e imprese e invece di dare il buon esempio... capiamo che da sempre in Italia le leggi si applicano, ma quando fa comodo si interpretano: ma quando si hanno responsabilità di governo occorre mettere da parte le proprie ambizioni e mandare messaggi positivi ai cittadini». Giancarlo Tagliaferri (Fdi) critica duramente quanto avvenuto l'altra sera a Cervia e raccoglie il grido di indignazione arrivato da cittadini e attività produttive.

