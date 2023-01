«I rifiuti liguri sono in calo rispetto al passato e il 3,5% del totale»

Il sindaco Katia Tarasconi utilizza Instagram per fornire alcune precisazioni su due temi oggetto di dibattito nelle ultime settimane: il futuro dell’area dell’ex Pertite e il carico di rifiuti provenienti dalla Liguria che il termovalorizzatore di Piacenza brucerà nel corso del 2023. «Nella Pertite – ha detto nel video il sindaco - vi sono 31 capannoni, molti dei quali in cemento armato. Serve una grande spesa per la bonifica e 1,5 milioni di euro per spostare la pista di prova carrarmati da un’altra parte. Nel bilancio non abbiamo trovato questi fondi. È una priorità per Piacenza? Assolutamente sì. È la priorità del momento? No. L’area della Pertite non si muove da lì, prima o poi ce la faremo a far diventare quel luogo un parco per la città. Ora la priorità è ottenere i fondi del Pnrr, preparare i progetti, pagare le bollette e fornire i servizi».

Poi, una considerazione anche sull’aiuto alla Regione Liguria. «Fino all’anno scorso erano le 10mila tonnellate di rifiuti ricevuti da Piacenza, dal 2015. Quest’anno sono 7mila, meno. Il 3,5% del totale delle 200mila tonnellate di rifiuti smaltiti a Borgoforte. È un accordo tecnico di collaborazione. La scorsa estate - ha concluso il primo cittadino - abbiamo vissuto una importante siccità. Il tema è che noi accogliamo i rifiuti della Liguria, loro ci rilasciano l’acqua della diga del Brugneto».