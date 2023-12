Terzo mandato per i governatori, Lega: «Ben venga, pronti a battere Bonaccini»

«La proposta del collega segretario della Lega Veneto, Alberto Stefani, dimostra che non ci tiriamo indietro dal confronto con nessuno, nemmeno col governatore Stefano Bonaccini, il quale utilizza questa possibilità per gonfiare il petto. Questi giochi politici e di comunicazione non ci intimoriscono». Così il capogruppo in Regione e segretario Lega Emilia, Matteo Rancan, sulla proposta del deputato leghista veneto, Alberto Stefani, componente commissione Affari Costituzionali, di aprire alla possibilità di un terzo mandato per i governatori.

«La verità – prosegue Rancan - trionfa sull'ideologia. Se l'emendamento della Lega verrà approvato e Bonaccini opterà per un terzo mandato, siamo pronti a vincere, dimostrando che la gestione attuale della regione è carente. Vincere contro un governatore uscente sarebbe ancora più gratificante. Il nostro obiettivo è vincere per governare, proponendo soluzioni concrete e serie. A dispetto di Bonaccini, da sempre impegnato a strumentalizzare ogni cosa a proprio vantaggio, noi vogliamo parlare di temi e di programmi».