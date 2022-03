Toti a Genova lancia “Italia al Centro”, a Piacenza il sostegno è per Barbieri

«“Italia al Centro” è un nuovo passo per aggregare e costruire quel centro politico che è mancato negli ultimi 10 anni a questo Paese e senza il quale non credo che usciremo da quella crisi di sistema che avvolge ormai da troppo tempo il Paese». Lo ha detto il leader di Cambiamo! e presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a margine di una convention del movimento aperta ieri a Genova. Diverse decine di amministratori, politici, parlamentari e sostenitori hanno partecipato ai lavori, in parte in presenza all'Acquario di Genova e in parte in streaming. Era presente il referente provinciale di “Cambiamo!”, Pierpaolo Gallini, ex assessore provinciale. A Piacenza il movimento politico di Toti appoggerà il centrodestra di Patrizia Barbieri.