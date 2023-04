Transizione ecologica, la Lega si confronta sui rischi e le opportunità

Continuano gli appuntamenti organizzati sul territorio dalla Lega piacentina, in collaborazione con il gruppo europarlamentare "Identità e Democrazia". Si terrà infatti giovedì 13 aprile, alle ore 20.45 presso la Casa delle Associazioni di via Musso 3/5 a Piacenza, il convegno "Futuro green o futuro al verde? Rischi ed opportunità della transizione ecologica" che vedrà come relatori l'europarlamentare Paolo Borchia ed il conduttore di Canale 5 di "Mattino Cinque" Francesco Vecchi, autore del libro "(Non) dobbiamo salvare il mondo". I due ospiti saranno preceduti dai saluti di Matteo Rancan, commissario Lega Emilia e capogruppo in Regione e da Luca Zandonella, segretario provinciale del Carroccio, che così descrive l'iniziative. «Tante direttive europee potrebbero influenzare notevolmente il nostro futuro: con questo ciclo di incontri vogliamo porre l'attenzione su argomenti importanti, tra cui la transizione ecologica. In particolare, il convegno approfondirà riti e articoli di fede tipici del "fanatismo green", per poi arrivare ad abbracciare la scienza, e di conseguenza un ambientalismo pragmatico. Bisogna cercare - continua Zandonella, anche consigliere comunale a Piacenza - di concentrarsi su fatti e numeri per misurare, e mettere sulla bilancia con vera consapevolezza, i problemi sociali, economici ed ecologici che si intrecciano tra loro. Dobbiamo dire chiaramente, ad esempio, che è impossibile affidare l'intero approvvigionamento energetico di un paese come l'Italia alle sole rinnovabili, che l'auto elettrica - allo stato attuale - è di fatto controproducente in termini di impatto ambientale, che gli otto miliardi di persone che popolano il pianeta non potranno mai sfamarsi di cibo "bio". Allo stesso tempo ritengo che dovremmo accogliere - conclude il segretario - senza pregiudizi ideologici le tecnologie che davvero potrebbero farci vincere la sfida contro il riscaldamento globale, senza precipitare in una decrescita economica tutt'altro che felice». Al termine del convegno, seguirà un momento conviviale al ristorante "Antica Romea". L'ingresso è libero.