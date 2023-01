Trespidi: «Groppelli non può barattare la salute con l’acqua del Brugneto»

La vicenda dei rifiuti provenienti dalla Liguria e bruciati all’impianto piacentino di Borgoforte non va giù al centrodestra. Dopo gli interventi polemici di “Alternativa per Piacenza” e di “Sinistra Italiana” e le considerazioni di Filiberto Putzu, anche la civica Barbieri prende posizione contro il soccorso che Piacenza offre a Genova nel corso del 2023. Saranno infatti 7mila le tonnellate di rifiuti provenienti dal territorio ligure che verranno accolte a Borgoforte.

«Sono rimasto - interviene Massimo Trespidi, consigliere della Civica Barbieri-Liberi - francamente sorpreso, negativamente, dalle dichiarazioni fuori luogo rilasciate dall’assessore all’ambiente Serena Groppelli. Questa Giunta di centrosinistra si dichiara sensibile alle tematiche ambientaliste. L’assessore appartiene a “Piacenza Coraggiosa”, la forza politica che, a parole, per ora solo a quelle, si è caratterizzata per una forte vocazione ambientalista. Però di “coraggioso” le dichiarazioni di Groppelli non hanno nulla. Non tiriamo in ballo il localismo, che non c’entra un fico secco. Da un assessore all’ambiente, che ha a cuore la salute dei cittadini, mi sarei aspettato una levata di scudi contro un’imposizione arrivata “tra capo e collo” su Piacenza. Perché è evidente che si tratti di un’imposizione, sulla quale l’Amministrazione non ha saputo opporre nulla, se non qualche sbiadita parola».

«Nei giorni in cui si costringono i piacentini a sottostare a limitazioni al traffico - incalza Trespidi - aumenta l'arrivo di rifiuti all’impianto di Borgoforte. A qualcuno sta a cuore la salute dei cittadini? Piacenza ha il più alto tasso di tumori al polmone di tutta l’Emilia-Romagna. È questo l’inizio della politica ambientale della Giunta Tarasconi, incarnata dall’assessore Groppelli? Si baratta la salute dei piacentini con le acque del Brugneto? Francamente mi sembra che l’assessore sia atterrata da un altro pianeta». Trespidi, come Putzu, ha dei dubbi anche sulla natura economica dell’accordo. «Visto che dobbiamo importare e bruciare i rifiuti da Genova, senza ragione, non si capisce perché non vengano almeno ridotte le tariffe ai piacentini. Almeno quello, visto che i cittadini devono respirare le emissioni dei rifiuti altrui».