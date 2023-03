«Ufficio Ztl lontano dal centro e poco accessibile»

Gloria Zanardi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha presentato un’interrogazione urgente per chiedere all’amministrazione di verificare la situazione presso l’Ufficio Pass Ztl e se intende attivarsi, anche presso il gestore del servizio, al fine di eliminare i disagi che molti cittadini le hanno segnalato. Zanardi rileva che «Alcuni cittadini mi hanno segnalato che, anche se dal sito del Comune – per quanto concerne i pass permanenti – sembra che ci si possa recare liberamente presso l’Ufficio in tali fasce orarie, in verità l’accesso sarebbe consentito solo su appuntamento; tale circostanza non è indicata, pertanto, molte persone si sono rivolte all’Ufficio senza appuntamento e sono stati costretti a ritornare in altra data; oltre a ciò alcuni cittadini – soprattutto provenienti dalla provincia o da altre città – mi hanno segnalato l’enorme disagio nel dovere recarsi presso la sede di via Rio Farnese, che dista almeno 5 chilometri dal centro storico, per chiedere il rilascio del pass per accedere alla Ztl – prosegue – in merito pongo l’attenzione sul fatto che molte persone devono entrare alla Ztl per impegni lavorativi e professionali quindi non hanno a disposizione il tempo utile per fare almeno 10 chilometri per potere regolarizzare l’accesso».

L’esponente di Fratelli d’Italia ci tiene a rappresentare anche un altro disagio: «per entrare all’ufficio vi sono due rampe di scale senza appoggi ed un ascensore che pare non essere funzionante, dalle segnalazioni ricevute; tale circostanza crea un enorme disagio per le persone disabili che si devono recare presso il predetto sportello». «È necessario garantire ai cittadini un servizio efficiente e fondamentale attenzione va prestata alla tutela delle persone disabili – conclude – sarebbe comunque auspicabile che, in tempi celeri, si digitalizzasse, quanto più possibile, il sistema di rilascio/rinnovo dei pass della Ztl al fine di rendere più smart il servizio ed evitare i disagi di cui sopra». Il consigliere del partito della Meloni chiede anche se viene effettuato un controllo al fine di verificare che la gestione del servizio sia conforme a quanto previsto nel capitolato o, comunque, rispondente alle esigenze dei cittadini.