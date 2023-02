Zandonella: «Dopo tre mesi Palazzo Gotico è ancora imbrattato»

Nuova interrogazione depositata del consigliere comunale Luca Zandonella in merito allo stato di Palazzo Gotico. «A inizio novembre - inizia l'intervento il consigliere leghista - avevo già presentato una interrogazione per chiedere all'amministrazione comunale di utilizzare le telecamere per cercare di individuare i responsabili dei vandalismi sul nostro bellissimo Palazzo Gotico e, di conseguenza, per segnalare all'amministrazione comunale la presenza di queste scritte. Diverse settimane fa, notandole ancora presenti, l'ho ricordato direttamente in un consiglio comunale, durante la fase delle comunicazioni: purtroppo ancora nulla si è mosso. Spiace constatare la poca operatività sul territorio dell'attuale amministrazione: è intollerabile che queste scritte vandaliche siano ancora presenti, alcune delle quali tra l'altro con diciture veramente irripetibili. Cosa può pensare un turista quando si reca in Piazza Cavalli? Palazzo Gotico si trova nella piazza principale della città ed è uno dei nostri maggiori simboli, un vero e proprio gioiello: l'amministrazione comunale - conclude Zandonella - ha il dovere di mantenerlo sempre in uno stato decoroso e di intervenire celermente quando succedono situazioni come queste».