Zandonella (Lega): «Dotare subito la polizia locale di taser»

Il consigliere comunale della Lega. Luca Zandonella, interviene dopo l'aggressione a due agenti di Polizia Locale ad opera di due ragazzi sudamericani. «Innanzitutto - esordisce Zandonella - esprimo la mia massima solidarietà ai due agenti aggrediti, facendo gli auguri di pronta guarigione. Sono contento che i due aggressori siano stati fermati grazie all'utilizzo dello spray al peperoncino, che durante lo scorso mandato, nell'ambito delle azioni dell'assessorato alla sicurezza, avevo fornito a tutti gli agenti di Polizia Locale. Questo ha evitato conseguenze più gravi e ha permesso di bloccare l'aggressione da parte dei due giovani».

«Mi preme sottolineare - continua il consigliere della Lega - che da agosto ho depositato una mozione che mira a dotare anche la Polizia Locale di taser, visto che da pochi mesi è possibile. Al momento purtroppo l'Amministrazione non ha ritenuto di inserirlo all'ordine del giorno di un Consiglio comunale e quindi la richiesta rimane senza risposta. Ritengo che la questione sia da trattare con urgenza, visto quanto sta succedendo in questi mesi nella nostra città, come tra l'altro sottolineato anche dal sindacato di Polizia Locale Sulpl. Il taser, come dimostrato in altre situazioni analoghe capitate a forze dell'ordine statali, permette in molte occasioni di stoppare sul nascere eventuali tentativi di aggressioni da parte di delinquenti. Auspico quindi - conclude Zandonella - che sia discussa quanto prima per dare questo aiuto ai nostri agenti impegnati tutti i giorni sulla strada».