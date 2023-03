Lo dice la scienza: se vuoi vivere più a lungo devi praticare questo sport

Sebbene nel corso degli anni l’aspettativa di vita sia aumentata sia per gli uomini che per le donne, grazie ai progressi scientifici, tecnologici e ambientali, si può fare ancora qualcosa di più per garantirsi una vita lunga e soddisfacente. La scienza suggerisce infatti di praticare uno specifico sport, che sembra essere garanzia di longevità.

A condurre la ricerca che ha portato a questo incredibile risultato è stato Les Mayhew, professore della University of London. Il docente ha esaminato i dati raccolti dall’Istituto di Statistica del Regno Unito dal 1941 al 2020, per studiare il legame tra l’attività fisica praticata e l’aspettativa di vita. Si è concentrato soprattutto sui professionisti di corse di cavalli, boxe, golf, tennis, rugby, cricket e calcio.

Ciò che è emerso è che i giocatori di tennis vivevano in media il 25% in più del resto della popolazione: in generale, gli atleti hanno un’aspettativa di vita del 13% in più rispetto agli altri. Il secondo sport in classifica è il golf, seguito dal rugby. Per i calciatori, invece, l’aspettativa di vita è simile a quella della popolazione generale. I pugili, invece, hanno un record al contrario: per loro, l’aspettativa di vita è del 25% inferiore a quella della media della popolazione.

Anche un altro studio, condotto dal dottore James O’Keefe, cardiologo del Mid Heart Institute di Saint Luke, conferma l’impatto positivo del tennis sull’aspettativa di vita. Prendendo in analisi 8.500 adulti, monitorati per 25 anni, gli studiosi hanno notato come chi ha praticato il tennis come forma principale di esercizio fisico avevano un’aspettativa di vita di 9.7 anni più lunga rispetto agli altri. Non ci sono più dubbi, quindi: se volete garantirvi una vita lunga e sana, scegliete il tennis.