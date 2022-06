Stagione di successo per le giovani majorettes di Alseno: anche un'esibizione nel Cilento

Ultimo impegno prima della pausa estiva per le majorettes "Le Fenici" di Alseno. La squadra ha partecipato al festival nazionale del Cilento su invito delle associazioni sportive "Le ginestre" e "La melagrana", rispettivamente di Altavilla Salentina e Paestum. Week end di parate, musica, sport e cultura al quale hanno partecipato 8 gruppi majorettes da tutta Italia e svariate orchestre/bande locali. "Le Fenici" sono state ospitate e hanno aperto la parata sfilando per il centro storico di Altavilla e la via dei Templi di Paestum. L'evento è stato organizzato per il primo anno dalle amministrazioni comunali cilentine e ripreso dalla Rai. Dopo aver conquistato il podio al campionato italiano del Nord Italia NBTA, con un primo posto assolo, secondo posto assolo e duo accessori, secondo posto batonflag, le Fenici chiudono il calendario con l'esibizione a Medesano il 23 luglio prossimo. Hanno inoltre ricevuto un invito ufficiale dal presidente della Federazione italiana twirling regione Sicilia ad una collaborazione a tutto tondo e ad unire le forze per diffondere questo sport e la conoscenza del settore majorettes del CONI.