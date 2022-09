I calciatori della Lazio a Piacenza prima di affrontare la Cremonese

I campioni della Lazio a Piacenza. E' stato infatti lo stadio Garilli, nella giornata di oggi pomeriggio, ad ospitare la rifinitura della Lazio che domenica pomeriggio alle ore 15 sarà impegnata allo Zini per la settima giornata di Serie A contro la Cremonese. I biancocelesti sono di ritorno dalla brutta prova collettiva di Europa League, in Danimarca contro il Midtjylland, partita finita 1-5. Per questioni logistiche, affrontando i grigiorossi domenica, hanno preferito rimanere due giorni nella nostra città, per non disperdere energie rientrando a Roma. Fuori dall'albergo Roma, in centro storico, diversi piacentini hanno aspettato i calciatori della Lazio, come Ciro Immobile e Sergej Milinkovic Savic. Ad attenderli anche una vecchia conoscenza del calcio piacentino, Carmine Gautieri, che ha conversato con l'allenatore Maurizio Sarri.

(fotoservizio di Matteo Travini)