Lista “Vita”, Ugo Rossi a Fiorenzuola il 20 settembre

Il candidato del partito “Vita” alla camera dei deputati per il Friuli Venezia Giulia Ugo Rossi, già consigliere comunale a Trieste, sarà presente all’appuntamento “AperiVITA” a Fiorenzuola, presso il Poke Bowl Cafè in via Cappuccini, martedì 20 settembre alle ore 18.30, per presentare il programma di “Vita” insieme al candidato piacentino Enrico Scotti. «Ugo Rossi – spiega il partito - si è distinto per coraggio e coerenza nel resistere all’imposizione del green pass in Consiglio comunale, tanto da ‘guadagnare’ gli arresti domiciliari e la sospensione – ora revocata – della carica di consigliere comunale».