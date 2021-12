Dagli ecosistemi alle nuove tecnologie e i nuovi media: il Mattei presenta la nuova offerta

Sette indirizzi di studio, dai licei agli istituti tecnici al professionale, un migliaio di studenti. Dall’anno scolastico 2022/2023 l’Istituto Superiore “Enrico Mattei di Fiorenzuola” offrirà nuove curvature di specializzazione per ognuno dei percorsi che da anni offre a ragazze e ragazzi della Valdarda e non solo. Un progetto nato dalla collaborazione tra scuola, Confindustria, Università ed imprese. Il liceo Scientifico proporrà la curvatura in Ecosistemi, ecologia applicata e salute, il liceo delle Scienza umane la curvatura in Comunicazione e multimedialità. Al Tecnico economico previsti i percorsi in Digital Marketing e Global Economy, all’istituto Tecnico tecnologico le curvature in Robotica e automazione, al Professionale quella in Manutenzione industriale e civile. Nella conferenza stampa di presentazione sono intervenuti anche i docenti Silvia Cambria (scienze), Michela Pisu (scienze umane e filosofia), Antonia Zullo (informatica), Enrico Rocca (economia aziendale), Maria Lodovica Toma (referente di sede), Stefano Patruno (elettronica), Vincenzo Girone (elettronica).

LA SCHEDA

LICEO SCIENTIFICO - La curvatura Ecosistemi, ecologia applicata e salute del Liceo scientifico si attiverà per cinque anni all’interno delle ore curricolari delle singole discipline. Non mancheranno uscite didattiche, corsi di potenziamento e laboratori facoltativi in ore extracurricolari, in collaborazione con aziende del territorio, Enti e Università.

Per ogni anno saranno individuati focus tematici, così articolati:

- presentazione dell’Agenda 2030 e concetto di sostenibilità con focus sul tema dell’acqua;

- impatto umano sull’ambiente, la tutela del suolo e della biodiversità;

- riscaldamento globale: la tutela del clima e dell’aria;

- tutela ambientale e sicurezza dell'uomo; valutazioni di impatto ambientale e uso di energie rinnovabili;

- consumo e produzione responsabili.

In tale percorso rientrano anche un curricolo verticale di educazione alla salute e corsi in preparazione ai test di ammissione ai corsi di laurea di ambito sanitario, scientifico e ingegneristico.

LICEO DELLE SCIENZE UMANE - La curvatura Comunicazione e multimedialità del Liceo delle scienze umane si attiverà per tutti i cinque anni all’interno delle ore curricolari delle singole discipline come da impianto programmatico ministeriale. Non mancheranno approfondimenti multidisciplinari e laboratori facoltativi in ore extracurricolari.

Inizialmente la curvatura si focalizzerà sulla propedeutica della comunicazione: è possibile non comunicare? Questa è solo una delle tante domande alle quali si darà una risposta. Successivamente si attiverà il progetto della Comunicazione aumentativa alternativa (C.A.A): inclusione e linguaggio simbolico sono il focus di questo nuovo modo di leggere la realtà. Infine si realizzerà il progetto Cineforum e linguaggi alternativi: cosa si nasconde dietro le scelte di inquadratura di un regista? Come si scrive una sceneggiatura? Come si comunica attraverso i siti e la Rete? Sono solo alcune delle domande centrali di questo terzo percorso.

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING-POTENZIAMENTO INFORMATICO - La curvatura Digital marketing dell’Istituto Tecnico Economico indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing – POTENZIAMENTO INFORMATICO si attiverà per tutti i cinque anni all’interno delle ore curricolari delle singole discipline come da impianto programmatico ministeriale. Verranno attivati approfondimenti multidisciplinari e laboratori facoltativi anche in ore extracurricolari.

Per ogni anno saranno individuati focus tematici, così articolati:

- introduzione su Agenda 2030 – imprese, innovazione e infrastrutture

- costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione e una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile; gli strumenti digitali per elaborare strategie di Marketing

- web e comunicazione; Marketing automation

- l’ICT nella vita sociale e in azienda

- il Web e l'azienda

- il marketing nell'era digitale; comunicare con il Web; il cambiamento dell'IT nell'attività di Marketing

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO-AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING-SEZIONE CAMBRIDGE - La curvatura Global economy dell’Istituto Tecnico Economico indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing – SEZIONE CAMBRIDGE si attiverà per tutti i cinque anni all’interno delle ore curricolari delle singole discipline come da impianto programmatico ministeriale. Verranno attivati approfondimenti multidisciplinari e laboratori facoltativi anche in ore extracurricolari.

Per ogni anno saranno individuati focus tematici, così articolati:

- le aziende internazionali

- i processi di internazionalizzazione dei mercati

- Il contratto di compravendita internazionale

- gli aspetti doganali e fiscali nel commercio estero

- il Marketing internazionale

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO – ELETTROTECNICA e MECCANICA - La curvatura ROBOTICA E AUTOMAZIONE dell’ITT elettrotecnica si attiverà per cinque anni nelle ore curricolari con approfondimenti multidisciplinari e laboratori facoltativi extracurricolari.

Nel biennio si svilupperanno competenze nelle moderne tecnologie, la stampa 3D, i DRONI e ì linguaggi di programmazione, che verranno applicati nel triennio alla gestione degli impianti civili (domotica e case intelligenti) e industriali (robotica e automazione, industria 4.0).

Nel triennio si svilupperanno competenze specifiche: Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici: programmazione di robot umanoidi come il NAO e dei LEGO MINDSTORM; Sistemi automatici: programmazione in vari linguaggi, dal controllore ARDUINO agli impianti civili e industriali con controllori programmabili, come i PLC SIEMENS e OMRON; Elettrotecnica ed elettronica: approfondimenti sui nuovi tipi di motori elettrici, come gli STEPPER, i BRUSHLESS o i SERVO.

La curvatura ROBOTICA E AUTOMAZIONE dell’ITT meccanica si attiverà per cinque anni nelle ore curricolari con approfondimenti multidisciplinari e laboratori facoltativi extracurricolari. Nel biennio si svilupperanno competenze nelle moderne tecnologie, la stampa 3D, i DRONI e ì linguaggi di programmazione, che verranno applicati nel triennio alla gestione degli impianti civili (domotica e case intelligenti) e industriali (robotica e automazione, industria 4.0). Nel triennio si svilupperanno competenze specifiche: MECCANICA: impostazione calcoli di dimensionamento e di verifica di meccanismi della movimentazione di robot e sistemi automatizzati; DISEGNO: rappresentazioni grafiche con Autocad Mechanical e Inventor 3D; TECNOLOGIA MECCANICA: realizzazione elementi finiti (macchine utensili tradizionali e CNC a controllo SIEMENS); SISTEMI E AUTOMAZIONE: strumentazioni di estrazione PNEUMATICA e OLEODINAMICA; sistemi ELETTROPNEUMATICI, MOTORI ELETTRICI e ROBOT (braccio antropomorfo YASKAWA).

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L' INDUSTRIA E L' ARTIGIANATO-MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - La curvatura Manutenzione Industriale e Civile dell’Ipsia si attiverà per tutti i cinque anni all’interno delle ore curricolari delle singole discipline come da struttura programmatica ministeriale. Non mancheranno approfondimenti multidisciplinari e laboratori facoltativi in ore extracurricolari.

Per ogni anno saranno individuati focus tematici, così articolati:

- Impariamo le basi

- Soft Skills e dintorni

- Manutenzione ai principi

- Manutenzione e uso di macchine e impianti

- Conoscenza del tessuto produttivo locale e applicazione delle competenze acquisite.