Nel week-end torna la Fiera di San Fiorenzo

È tutto ormai pronto a Fiorenzuola d'Arda per le iniziative legate alla festa patronale di San Fiorenzo, che ricorrerà lunedì 17 ottobre: come ogni anno, sono numerosi gli eventi e le rassegne collaterali alla celebrazione Solenne del Santo, in programma nella giornata della ricorrenza con la Messa nella Chiesa Collegiata alle 18, presieduta dal Vicario generale della Diocesi di Piacenza e Bobbio, don Giuseppe Basini.

«Presentiamo un programma molto ricco grazie anche alla costante presenza delle associazioni – ha esordito l’assessore Marcello Minari, affiancato dal sindaco Romeo Gandolfi, dagli assessori Massimiliano Morganti e Elena Grilli e dagli organizzatori dei vari appuntamenti -. È un periodo non semplicissimo per gli ambulanti e dopo due anni di pandemia ora sono messi a dura prova da questa nuova crisi economica: speriamo comunque in una buona affluenza». Per agevolare la presenza degli esercenti su strada il Comune ha ridotto della metà le tariffe per l’occupazione di suolo pubblico. «Si parla di Pnrr e resilienza: voi – ha detto il sindaco rivolgendosi agli organizzatori – siete un ottimo esempio di resilienza e fate di tutto per resistere e ripartire. Andate avanti con i vostri obiettivi, siete solidali e mantenete vive le tradizioni».

Il programma di iniziative nella Chiesa Collegiata partirà sabato 15 ottobre: alle 15.30 l'Associazione Fiorenzuola in movimento organizzerà la visita guidata "Alla scoperta di San Fiorenzo", mentre alle 18, nell'ambito della trentacinquesima edizione della rassegna "Antichi organi: un patrimonio da salvare" - promossa dall'Associazione musicale "Banda larga" – si terrà il concerto di Angelo Castaldo e Benedetta Porcedda. Ancora musica domenica 16 ottobre, dalle 21, quando nella stessa Collegiata il Coro "Città di Fiorenzuola" - insieme al coro "Giuseppe Verdi" di Ostiglia - sarà in scena per il secondo evento in occasione dei festeggiamenti per il 50° anniversario dalla propria fondazione: verrà presentata la "Misa a Buenos Aires" dell'autore argentino Martin Palmieri, su direzione di Letizia Rocchetta. Durante la serata, il Sindaco Romeo Gandolfi consegnerà il "Premio San Fiorenzo" 2022, istituito in co-organizzazione con la Parrocchia di Fiorenzuola d'Arda. Restando nell’ambito della parrocchia, sabato grande giornata in compagnia degli scout di Fiorenzuola che, alle 14, taglieranno il nastro alla nuova sede ricavata al secondo piano dell’ex convento dei frati di fronte al teatro.

Accanto alle celebrazioni religiose, il Santo Patrono di Fiorenzuola d'Arda verrà festeggiato con la Fiera, organizzata dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con l'associazione “Vetrine in Centro" e la Proloco di Fiorenzuola d'Arda: tra gli eventi in calendario spicca il tradizionale luna park, che farà tappa in piazza del mercato grande, da giovedì 13 a lunedì 17 ottobre, con attrazioni per adulti, ragazzi e bambini e la fiera degli ambulanti che sabato e domenica dall’ultimo tratto di corso Garibaldi si snoderà lungo via Melchiorre Gioia, piazzale San Giovanni e poi via Bressani fino a ricongiungersi con via XX Settembre, “riempite” dalla Proloco. La fiera sarà inaugurata sabato mattina alle 11 in piazza Molinari.

Venerdì sera l'anteprima, con lo Street Food: a partire dalle ore 18 di venerdì 14, i truck food, i coloratissimi furgoncini-cucina, apriranno le loro cucine in Piazza Molinari per produrre tante golosità da gustare passeggiando tra un banco e l'altro, oppure comodamente seduti ai tavoli, in un'atmosfera conviviale, accompagnata da buona musica e dai gesti spettacolari degli chef on the road. Gli immancabili arrosticini d'Abruzzo, i golosi hamburger gourmet, il fritto misto, il pulled pork, i dolci siciliani, la cucina messicana, la puccia pugliese e tante altre specialità da gustare in compagnia di una fresca birra artigianale di ottima qualità. Le cucine dei truck food resteranno aperte, a pranzo che a cena, anche nelle giornate di sabato 15 e domenica 16. Tutte le serate saranno supportate da un'adeguata colonna sonora per l'aperitivo, la cena e il dopocena di giovani e famiglie: venerdì animazione con la diretta radiofonica di Radio Malvisi Network e sabato Musica live.

In corso Garibaldi, sabato 15 e domenica 16 ottobre, l'appuntamento è, invece, come ogni anno, con gli stand di un mercato dedicato ai prodotti naturali e a tutto ciò che ci avvicina alla natura: cosmetici per la cura del corpo e l'alimentazione, produzioni delle aziende agricole, tra cui miele, marmellate, riso, formaggi e artigianato a tema naturalistico. La "due giorni" darà spazio anche ai prodotti gastronomici tipici - dalla focaccia genovese alle immancabili frittelle - e all'artigianato grazie ad una sezione dedicata presente in Via Gramsci e in Via XX Settembre.

Il Mercatino d'artigianato ospiterà banchi con creazioni artigianali e originali, bijoux, accessori in lana, oggettistica e tante altre curiosità. L'associazione Old Rugby, ormai entrata di diritto a far parte del programma ufficiale della fiera, propone, come di consueto, "Oktobre in Festa". Il tendone, stile Oktoberfest, anche quest'anno verrà montato in Piazza Caduti e sarà attivo da venerdì 14 a domenica 20 proponendo il meglio della cucina bavarese, il tutto ovviamente accompagnato da birra tedesca e con servizio al tavolo. In piazza Molinari, probabilmente già da venerdì e fino a lunedì, i panificatori piacentini allestiranno il loro stand per preparare le specialità tipiche del territorio, tra cui il chisolino De.Co di Fiorenzuola. Saranno aiutati dai ragazzi dell’Associazione famiglie disabili (A.Fa.Di) e il ricavato sarà devoluto proprio all’associazione.

Come sempre saranno presenti i gazebo dei commercianti aderenti alle iniziative di “Vetrine in Centro” ed i locali pubblici che saranno la colonna portante della fiera di San Fiorenzo con le loro proposte commerciali ed eno-gastronomiche. Non mancheranno le consuete mostre fotografiche del Club Cinefotografico.