Il sindacato Siap si ritrova nel segno della beneficenza

Ancora una volta i poliziotti del Siap (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) – il sindacato più rappresentavo a Piacenza - hanno voluto, attraverso il loro segretario Sandro Chiaravalloti, rinunciare ai consueti, ma ormai troppo scontati, regali natalizi e devolvere il tutto a beneficio di chi si impegna socialmente per gli altri. Il Siap ha organizzato una cena benefica presso il circolo Eridano in località Boscone, all’insegna dell’arte e dello sport. I fondi e il ricavato della serata sono stati offerti a due iniziative. La prima quella dei ragazzi del “tandem volante” che ha acquistato un tandem per donarlo alla fondazione “Michele Scarponi”, ritirato direttamente dal fratello Marco Scarponi presente alla cena: il tandem sarà utilizzato dai ragazzi disabili di Jesi (Ancora). La seconda è stata quelli dell’associazione “Oltre l’autismo” di Piacenza e i fondi raccolti sono stati consegnati direttamente alla presidente Maria Grazia Ballerini, presente alla cena. Per arrivare a tutto ciò, due colleghi artisti Andrea Fontanella e Carla Cossu, in servizio presso la Scuola Allievi Agenti di Piacenza, hanno donato due loro quadri. Inoltre, l’artista vicentino Francesco Campanella, accompagnato dal Segretario provinciale del Siap di Vercelli Ciro Dellisanti, ha donato al Siap di Piacenza un quadro raffigurante la Pantera delle Volanti, donato a sua volta alla Questura di Piacenza e consegnato direttamente al questore Pietro Ostuni che ha partecipato alla cena insieme al direttore della Scuola Allievi Agenti Francesca Canu, alla dottoressa Maria Pia Romita e al capo di Gabinetto Filippo Sordi Fontana. Per la donazione di questo quadro, il Siap da destinato una ulteriore somma in beneficenza. Intenti benefici capaci di unire gioiosamente molte persone, insomma. Ai fornelli, con arte culinaria e con ironia, anche in questo caso un collega della Questura, Andrea Visini, e ancora artisticamente, ha deliziato la serata il collega e amico Roberto Stachezzini con i suoi compagni artistici Paolo Cioccolanti e Beppe Ruffolo.

Insomma una serata un po’ “fai da te”, laddove sono state utilizzate le capacità sportive e artistiche dei colleghi che si sono prestati a tutto ciò con entusiasmo, allegria ed altruismo. Persone che svolgono un mestiere al servizio dei cittadini che, anche attraverso il loro sindacato, hanno voluto pensare agli altri. Per questo ci hanno onorato della loro presenza il consigliere regionale Matteo Rancan, l’assessore alla Sicurezza di Piacenza Luca Zandonella, il egretario Siap di Parma Scollo con il suo vice Paolella. Una serata molto partecipata dai colleghi e dai loro famigliari tanto che gli iscritti Siap ne hanno richiesto una veloce replica che molto probabilmente avverrà nel mese di novembre e nella prossima primavera utilizzando lo spazio esterno del circolo. Siamo sicuri che l’allegria ed eventualmente anche la voglia di far del bene al nostro prossimo uniranno in molti iscritti, amici e simpatizzanti anche le prossime volte.

