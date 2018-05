Chiedono l'elemosina con insistenza, due mendicanti romeni allontanati dalla Municipale

Nell'ambito dell'attività di prevenzione e controllo del territorio da parte della polizia municipale di Piacenza, le pattuglie impegnate per il corretto svolgimento del mercato cittadino nella zona di piazza Duomo l'altra mattina hanno accertato la violazione del regolamento di Polizia urbana e per la convivenza civile in città a carico di un uomo e una donna: entrambi romeni, sono stati bloccati dagli agenti mentre chiedevano insistentemente l'elemosina ai passanti tra i banchi del mercato. Nei loro confronti è stato emesso un ordine di allontanamento.