Magazziniere di Amazon tenta di rubare un iPhone dagli scaffali, arrestato

Un 25enne peruviano, residente in provincia di Milano, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Castelsangiovanni per tentato furto aggravato.

Il giovane, che lavora come magazziniere da Amazon, ha tentato di rubare un cellulare iPhone 11 Pro dagli scaffali all’interno della sede dell'hub della multinazionale.

Le sue mosse sono state notate dal personale della vigilanza che l’ha fermato durante una pausa nel turno di lavoro e consegnato ai carabinieri di Castello che erano giunti immediatamente. Il giovane aveva nascosto nei pantaloni il cellulare dopo aver aperto la confezione e tolto la pellicola di protezione. Per lui sono scattate le manette, mentre la refurtiva è stata riconsegnata. Il 25enne verrà processato per direttissima per tentato furto aggravato.