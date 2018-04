Frontale tra due auto sulla provinciale: due feriti

Saranno i carabinieri della stazione di San Giorgio, intervenuti sul posto per i rilievi con una pattuglia, a stabilire le cause dell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio del 10 aprile fra San Giorgio e Carpaneto, lungo la provinciale. Qui, vicino a Casa Nuove, è avvenuto l'impatto frontale fra una Fiat 500 condotta da una 18enne e una Toyota Rav 4 che proveniva dalla direzione opposta e con a bordo un uomo di 50 anni. L'impatto è stato piuttosto violento ed entrambi i veicoli sono rimasti pesantemente danneggiati dopo lo scontro. Sul posto il 118 ha inviato due ambulanze della Pubblica assistenza da Carpaneto e da San Giorgio. L'uomo e la ragazza sono stati trasportati in ospedale ma fortunatamente nessuno si trova in pericolo.