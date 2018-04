Investita da un'auto nel cortile di casa, ferita una donna

Era nel cortile di casa quando improvvisamente è stata urtata da un'auto. Una donna è finita così in ospedale nel pomeriggio del 11 aprile. E' accaduto a Piacenza su Corso Vittorio Emanuele. La dinamica è ancora al vaglio della polizia municipale, ma pare che la donna sia stata urtata da una Fiat Cinquecento che stava uscendo da un garage in retromarcia e che non l'ha vista, è caduta e ha riportato alcuni traumi e contusioni. Il conducente l'ha soccorsa immediatamente e sul posto in pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari del 188 con l'automedica e i volontari della Croce Rossa. E' stata medicata e portata in pronto soccorso: non si trova in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco.

