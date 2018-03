Scontro frontale sulla strada di montagna, famiglia piacentina all'ospedale

Uno spaventoso incidente stradale ha visto coinvolto l’altra sera il noto avvocato Giorgio Battisti - piacentino residente a Milano dove esercita la professione forense nello studio del professor Spolidoro - suo figlio di sette anni e i suoi genitori Stefano Battisti e Stefania Pallastrelli, entrambi residenti a Piacenza. Teatro dello schianto, che solo miracolosamente non ha avuto conseguenze tragiche, è stata la località alpina Madonna di Campiglio, in Trentino, dove la famiglia si trovava per un weekend sulla neve. Sette in tutto le persone coinvolte, compreso il bimbo rimasto praticamente illeso ma sconvolto dall’accaduto.

Erano circa le 22 quando il Suv Subaru su cui viaggiava la famiglia Battisti si è scontrato quasi frontalmente con un’Audi Q5 che viaggiava in direzione opposta e a bordo della quale c’erano tre persone, tutte rimaste incolumi. Secondo una prima ricostruzione, il conducente dell’Audi avrebbe perso il controllo in curva sbandando e invadendo la corsia opposta sulla quale stava viaggiando la Subaru con a bordo l’avvocato Battisti e i suoi famigliari. Entrambe le vetture sono andate distrutte ma fortunatamente le scocche hanno resistito all’impatto evitando la tragedia.

A riportare le lesioni più serie è stata Stefania Pallastrelli, piacentina, che ha perso conoscenza dopo lo scontro ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento dal quale è poi stata dimessa in nottata. Ricoverati per controlli all’ospedale di Tione anche le altre persone coinvolte, compreso il bambino. L’avvocato Battisti ha riportato una distorsione al rachide cervicale e suo padre, Stefano Battisti, un trauma costale. Sul luogo dello scontro sono intervenute tre ambulanze e i vigili del fuoco di Madonna di Campiglio. Dell’accaduto è stato dato ampio risalto sulla stampa locale.

