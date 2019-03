Pontenure, un incendio devasta una cascina

I vigili del fuoco hanno lavorato ore per cercare di spegnere le fiamme che nel pomeriggio dell'11 marzo hanno devastato una cascina in località Gaeta di Pontenure. A provocare il rogo forse il malfunzionamento di un camino, ma le cause sono ancora al vaglio. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei pompieri. Con la gru hanno raggiunto il tetto divorato dalle fiamme e hanno lavorato per ore anche per il fortissimo vento che ha reso tutto più complicato e pericoloso. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto anche i carabinieri, la polizia locale e Metronotte Piacenza.