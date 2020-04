“Se hai bisogno prendi, se puoi dona”: il grande cuore dei piacentini

Sbucano sempre di più, in ogni angolo della provincia, panchine o tavolini colmi di prodotti alimentari. I piacentini battono più di un colpo quando si tratta di generosità. Accanto alle tante donazioni di denaro nei confronti delle strutture sanitarie piacentine o per l’acquisto di dispositivi di protezione, in questi giorni si sta diffondendo anche un altro modo di aiutare. Con molte categorie professionali senza stipendio o entrate da un mese per le note restrizioni legate al Covid-19, molti piacentini hanno pensato di aiutare regalando prodotti alimentari, beni di prima necessità. Così in città, ma in diverse località del territorio, basta una panchina o un tavolino per aiutare il prossimo. «Se hai bisogno prendi, se puoi dona” è il motto, declinato in varie formule. Ma il senso rimane lo stesso: lascio qui qualcosa per chi ne ha bisogno. Se qualcun altro non ha problemi, può provare a fare lo stesso. Inutile ormai citare i tanti esempi nel capoluogo e nelle vallate, sono tanti e si rischia di dimenticare qualche paese. Il grande cuore dei piacentini si fa sentire ancora una volta.

