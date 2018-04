Sicurezza, un presidio fisso della Polizia Municipale al Quartiere Roma

Un presidio fisso della Polizia Municipale finalizzato al controllo nella zona del quartiere Roma. Questa la decisione assunta, nei giorni scorsi, dall’assessore alla Sicurezza urbana Luca Zandonella, di concerto con il sindaco Patrizia Barbieri, per garantire una più diffusa presenza degli agenti municipali e tutelare meglio la zona. Dopo l’incremento dei pattugliamenti, costanti nell’area del quartiere Roma dalle 16 in poi, in questi mesi l’attenzione dell’Amministrazione comunale si è ulteriormente concentrata su piazzale Marconi. Un’area, quella tra i giardini pubblici e la stazione ferroviaria, che oltre alle questioni di sicurezza, evidenzia un traffico veicolare particolarmente intenso e una maggiore presenza di persone e pendolari, nei giorni feriali. Da qui la scelta di rimodulare il servizio della Polizia Municipale attraverso l'istituzione di un presidio fisso che, compatibilmente con altre esigenze contingenti, sarà operativo dalle 17.40 alle 19.45, collocato alternativamente davanti ai giardini o di fronte alla stazione. Una presenza che potrà generare maggior sicurezza e rappresentare un solido punto di riferimento per i pendolari che rientrano in città dopo la giornata lavorativa. Si legge in una nota dell'Amministrazione.