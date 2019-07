Travolti e uccisi sulla 45, in trecento a dare l'addio a Ergi

Erano in trecento a dare l'ultimo saluto a il giovane albanese travolto e ucciso sulla Statale 45 la notte del 30 giugno insieme all'amico Xhulio Kaya dall'auto guidata dalla 30enne Irina Vetere che al momento dello schianto è risultata ubriaca (2.44 grammi per litro). La salma del ragazzo, restituita ai famigliari dopo l'autopsia disposta dal sostituto procuratore Daniela Di Girolamo, è stata portata alla casa funeraria Domus Piacentina di via Cremona dove dalla mattina del 5 luglio c'è stato un via vai continuo di amici, conoscenti e parenti. Alle 16 il corteo funebre fino al cimitero dove è stato sepolto. A salutare il 20enne per l'ultima volta, visibilmente commossi e provati, almeno 300 giovani amici di Skenderi e della famiglia. I

Il 6 luglio avranno luogo i funerali dell'amico, Xhulio. Irina Vetere era ricoverata ancora in stato di choc dalla tragica notte ma nella tarda mattinata del 4 luglio gli agenti della polizia stradale di Piacenza l'hanno prelevata dall'ospedale e portata nel el carcere femminile di Modena. E' accusata di omicidio stradale plurimo. L'avvocato che la difende, Alessandro Stampais del Foro di Piacenza, ha detto di essere in attesa di leggere le motivazioni dell'ordinanza per valutare il ricorso al tribunale del Riesame: lui aveva chiesto gli arresti domiciliari. Evidentemente il gip ha ritenuto sussistere, in questo caso, una delle tre condizioni in base alle quali viene spiccata la custodia in carcere: il pericolo di fuga, quello di inquinamento delle prove oppure la reiterazione del reato.

