Malfunzionamento della stufa: muore un uomo, intossicata la moglie

Un uomo di 84 anni ha perso la vita martedì 4 giugno, a quanto pare a causa delle esalazioni di una stufa difettosa, mentre la moglie, 87enne, è rimasta intossicata ed è finita all'ospedale. E' accaduto a Coni di Travo dove sono intervenuti i vigili del fuoco, due mezzi del 118 e i carabinieri di Rivergaro per le indagini. Pare che sia stata un'assistente sociale che segue l'anziana coppia a chiamare i soccorsi dopo aver visto la donna anziana sul balcone di casa che chiedeva aiuto. Quando i carabinieri e i pompieri sono entrati nell'appartamento, hanno trovato il cadavere dell'uomo riverso in sala vicino a una stufa che pare fosse malfunzionante. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 che ha inviato sul posto l'ambulanza dell'ospedale di Bobbio e quella della Pubblica Sant'Agata di Rivergaro. La donna, trasportata in ospedale, non sarebbe comunque in pericolo.