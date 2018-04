Raccolta dei rifiuti porta a porta, dal 28 maggio anche nella zona di viale Dante

Dal prossimo 28 maggio il sistema di raccolta “porta a porta” dei rifiuti si estenderà nella zona di viale Dante, tra via Boselli e via IV Novembre. Dalla settimana del 23 aprile gli informatori di Iren - riconoscibili dalla pettorina gialla e dal tesserino Iren - raggiungeranno le famiglie e le utenze commerciali per illustrare i dettagli del nuovo metodo di raccolta.

In questa occasione verranno consegnati i calendari con i giorni di raccolta, opuscoli informativi e la dotazione necessaria alla raccolta differenziata: non sarà richiesto denaro in alcun modo, ma solo la firma dei moduli di ritiro del materiale consegnato.

Il comune di Piacenza, consapevole del cambiamento che la raccolta “porta a porta” e le altre innovazioni richiedono in termini di abitudini e separazione dei rifiuti, ha programmato incontri pubblici, con la collaborazione di Iren, per illustrare in modo approfondito i nuovi servizi, che hanno come obiettivo l'aumento della raccolta differenziata e dei materiali da avviare al recupero.

Verrà inoltre istituto un “Punto Ambiente” ai giardini della parrocchia Nostra Signora di Lourdes in via Damiani, a cui rivolgersi dal 21 al 27 maggio il lunedì e giovedì dalle 14 alle 17, sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17; dal 28 maggio al 10 giugno dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13.00 e dalle 14 alle 17.

E’ inoltre disponibile il servizio di customer care ambientale di Iren Ambiente, telefonando gratuitamente, anche da cellulare, al numero verde 800 212607, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 e il sabato dalle 8 alle 13 o mandando una mail a: ambiente.emilia@gruppoiren.it

Di seguito il calendario degli incontri:

Lunedì 16 aprile dalle 18 alle 20 nella parrocchia SS. Trinità in via Manfredi 30

Mercoledì 18 aprile dalle 21 alle 23 nella parrocchia SS. Trinità in via Manfredi 30

Giovedì 19 aprile dalle 21 alle 23 nella parrocchia Nostra Signora di Lourdes in via Damiani 6

Lunedì 23 aprile dalle 18 alle 20 nella parrocchia Nostra Signora di Lourdes in via Damiani 6