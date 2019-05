Europee, ecco le preferenze: Ghilardelli (Lega) 5.763, Rolleri (+Europa) 2354 e Papa (Fi) 619

Sono lontani dalla possibilità di essere eletti all’europarlamento i tre candidati piacentini delle Elezioni Europee 2019. Guardando alla circoscrizione nord-orientale – che comprende oltre all’Emilia-Romagna anche il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige - Manuel Ghilardelli ottiene sì 5.763 voti – molti di più rispetto al candidato piacentino leghista alle Europee del 2014 -, però gli altri candidati del Carroccio fanno meglio. La lista, capeggiata proprio da Matteo Salvini con 544.589 voti, lo vede in ultima posizione.

Analizzando complessivamente il dato della lista, Francesco Rolleri è a metà della graduatoria di +Europa/Italia in Comune (ottavo su quindici candidati). Lista che vede primo Renate Holzeisen con 23.718 voti, il sindaco di Parma Federico Pizzarotti secondo con 21.559 e il critico d'arte Philippe Daverio terzo con 13.687. Rolleri ne ottiene ben 2.354, ma non bastano per l'elezione.

Penultima posizione della lista di Forza Italia al nord est per il vicesindaco di Monticelli Giuseppe Papa, con 619 preferenze. Lista comandata ancora una volta da Silvio Berlusconi con 94.051, che mantiene distante Irene Pivetti che ne raccoglie solo 8.968.

Nel Pd – che non aveva piacentini candidati alle Europee – exploit di Carlo Calenda con 272.433 voti, seguito dalla vicepresidente dell’Emilia-Romagna Elisabetta Gualmini con 76.806 e l’eurodeputato uscente Paolo De Castro con 51.822. Anche Fratelli d’Italia non aveva piacentini: Giorgia Meloni ha preso al nordest 73.849 preferenze, Sergio Berlato 19.380 ed Elisabetta Gardini 14.522 sono i più votati.

NELLA PROVINCIA PIACENTINA

Analizzando soltanto le preferenze espresse nel territorio piacentino, Salvini porta a casa 12.180 voti personali tra gli oltre 60mila del Carroccio: dietro a lui, in seconda piazza a livello locale, proprio il sindaco di Ziano Manuel Ghilardelli con 4.688. Nel Partito Democratico boom di Carlo Calenda con 4.974 preferenze: dopo di lui Gualmini 1.842, Maria Cecilia Guerra (Mdp, candidata nel Pd) con 1.141, De Castro 1.064, l’eurodeputata uscente Cecile Kyenge 693, la veneta Alessandra Moretti 483. Nel Movimento 5 Stelle davanti a tutti nel nostro territorio Marco Zullo, 340. In Forza Italia Berlusconi ottiene 3.189 preferenze piacentine, il monticellese Papa 398 è il secondo più votato, mentre Pivetti è terza con 335. In Fratelli d’Italia davanti la leader Giorgia Meloni 2.035, poi Fabio Pietrella (447) e Elisabetta Gardini (241). Il vigolzonese Rolleri ottiene a Piacenza e provincia 2.053 preferenze (nettamente il più votato di +Europa/Italia in Comune) contro le 845 di Pizzarotti e le 297 del noto critico d'arte Philippe Daverio.