«Fondamentale tutelare dagli illeciti il tessuto economico locale»

Complimenti all’Arma dei carabinieri che ancora una volta ha dimostrato come il controllo del territorio sia indispensabile per bloccare una criminalità sempre più aggressiva e che si mostra sempre più organizzata». I parlamentari della Lega, Elena Murelli e Pietro Pisani, ringraziano i carabinieri, guidati dalla tenacia della procura, che ha permesso di smantellare un folto gruppo di persone, lungo l'asse Piacenza-Cremona, dedite al furto in uno dei principali centri della logistica piacentina, creando ingenti danni economici. «Contestare l’associazione per delinquere - concludono Murelli e Pisani - è preoccupante, anche perché non è la prima volta. Il tessuto produttivo ed occupazionale, in particolare in questo periodo di crisi, deve essere tutelato ai massimi livelli da ogni tipo di illecito».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.