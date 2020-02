Italia Viva: «Le autorità stanno lavorando con competenza e serietà sul Coronavirus»

«In queste ultime ore il nostro territorio è stato portato sotto i riflettori per il collocamento geografico ai confini della “zona rossa” dove sono stati riscontrati i primi casi accertati di coronavirus. Italia Viva – fa sapere in una nota - con i suoi coordinatori provinciali Fratti Claudia ed Emilio Pagani, si appella all’unione, è assolutamente necessario affrontare con calma e lucidità l’emergenza provocata dal virus, le autorità tutte stanno lavorando con competenza e serietà ed è pertanto necessario osservarne con scrupolo le indicazioni. Dobbiamo prevenire qualsiasi forma di panico e continuare a seguire le norme di profilassi diffuse dal Ministero della Salute. Ricordiamo che tutte le informazioni per ridurre ed evitare possibili contagi sono reperibili sui siti della Federazione Nazionale del Ministero della salute e della Organizzazione Mondiale della sanità. I due coordinatori, congiuntamente, affermano di avere contatto diretto e costante con gli esponenti di Italia Viva al governo, confidano nelle indiscutibili capacità della sanità a livello locale e Regionale che da sempre è considerata un fiore all’occhiello del settore». Concludono dicendo «oggi più che mai è il momento dell’unione e di collaborare insieme indistintamente senza polemiche per salvaguardare il bene di tutti». Per concludere un messaggio di cordoglio va alle famiglie delle vittime.