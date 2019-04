Reddito di cittadinanza, 1876 le domande spedite dalla nostra provincia

«Sono 1876 le domande per il Reddito di Cittadinanza già giunte nella provincia di Piacenza alle sedi INPS di Piacenza con 1166 domande, Fiorenzuola D'Arda 439 e Castel San Giovanni con 271. Si tratta di primi dati aggiornati al 7 aprile di questa misura di aiuto, formazione e inserimento nel mondo del lavoro che si sta dimostrando molto richiesta anche nelle regioni del Centro-Nord con il 44.5% delle richieste (359.106 su 806.878) tanto che tra le prime dieci regioni per richieste ci sono Lombardia, Lazio, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna». Lo annunciano i deputati e senatori del MoVimento 5 stelle Davide Zanichelli, Maria Edera Spadoni, Maria Laura Mantovani e Gabriele Lanzi.

"Ogni persona che vedrà esaudita la domanda riceverà un beneficio di massimo 780 euro al mese per integrare il reddito familiare e pagare gli affitti. La misura varata dal Governo, fortemente voluta dal MoVimento 5 Stelle che si batte su questa proposta dal 2011, permette inoltre di aiutare i beneficiari nella ricerca attiva di lavoro e d’inserimento sociale. Ne possono usufruire non soltanto i cittadini italiani ed europei, ma anche tutti coloro che risiedono legalmente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in via continuativa. I dati sull’affluenza dell’Inps dimostrano che anche in una provincia tradizionalmente ricca come quella di Piacenza servivano misure come questa, in grado sia di rilanciare l’occupazione e la formazione sia di contrastare la povertà e le diseguaglianze sociali, aiutando anche l'economia reale. Si ricorda infine che i beneficiari, dal momento che il beneficio viene erogato tramite card, non potranno spendere le somme in azzardo come slot machine-vlt-scommesse etc vera e propria piaga sociale ed economica anche a Piacenza e provincia», concludono i parlamentari del Movimento 5 Stelle.