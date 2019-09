Regionali, il Movimento “3v” presenta già i candidati piacentini

La lista del Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità proverà a essere in corsa per le prossime Elezioni Regionali dell’Emilia-Romagna del 26 gennaio 2020. Qualora riuscisse a ottenere le firme necessarie per la presentazione della propria lista, i candidati sono già pronti e definiti. «C’è una parità di donne e uomini – fa notare il Movimento 3v - sia nelle candidature complessive che nelle candidature di ogni singola provincia e nella individuazione dei simbolici capilista. Il fondamento del gruppo è costituito da oltre una trentina di cittadini, anche non iscritti a M3V, che in questi anni si sono impegnati per la libertà di scelta e residenti nei principali comuni dell’Emilia-Romagna a rappresentazione di una battaglia che interessa l’intero territorio regionale. Vi sono poi una decina di membri del Movimento 3V che hanno avuto la funzione essenziale di dare corpo e forma al Movimento, il quale va ricordato è al servizio per tutti i cittadini di una sana politica e della verità. Alcune personalità indipendenti che nel proprio ambito hanno svolto una incisiva azione a favore della libertà di scelta e che perciò sono conosciute nell’intero territorio nazionale da tutti coloro che hanno a cuore questa vitale causa. Da evidenziare infine che alcuni candidati esterni rappresentano altre regioni perché oggi ci presentiamo in Emilia-Romagna ma siamo pronti a portare la voce della libertà di scelta in quei territori in cui si voterà: Veneto, Toscana, Puglia, Campania, Liguria, Marche e Sicilia. Grazie a tutti coloro che stanno rendendo possibile un qualcosa fino a pochi mesi fa impensabile, adesso sollecitiamo di firmare le liste e poi di votare e far votare il simbolo Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità». A Piacenza e provincia i quattro candidati saranno Alessandra Bocchi, presidente nazionale del Movimento, Daniele Bricchi, Alessandra Panaro e Vito Iannuzzi.