«Vogliamo riprenderci l’Europa»: Papa, Pivetti e Toffanin a confronto tra gli elettori

«Vogliamo riprenderci l’Europa». Con queste parole si è presentata a Fiorenzuola D’Arda e Piacenza l’ex presidente della Camera Irene Pivetti, candidata eccellente di Forza Italia alle elezioni europee ormai alle porte, nella mattinata di oggi 24 maggio 2019. Insieme a Giuseppe Papa, Vicesindaco di Monticelli d’Ongina e in corsa con lei nelle file di Forza Italia per l’elezione al Parlamento europeo nella medesima circoscrizione, hanno ribadito l’importanza di votare alle consultazioni europee per il partito che rappresentano al fine di poter far crescere quell’Italia operosa e laboriosa di cui si sentono espressione e che hanno deciso di voler rappresentare a Bruxelles, se l’elettorato accorderà loro fiducia. «L’Italia deve contare di più in Europa» ha affermato la Pivetti «perché l’Italia è uno degli Stati fondatori di questa Europa e noi non ci arrendiamo a questa Europa dal volto arcigno». Ma per fare questo secondo la Pivetti e Papa l’unica ricetta possibile è quella di rafforzare il Centro del Parlamento Europea ed in particolare rafforzare il Partito Popolare Europeo in cui Forza Italia appunto si incardina ed è espressione. «Per questo domenica 26 maggio sarà importante votare Forza Italia» concludono insieme, al termine di questa impegnativa ma stimolante campagna elettorale i due eurocandidati forzisti.

Papa e Roberta Toffanin hanno parlato di Europa tra la gente

Nella giornata di ieri, 21 maggio Forza Italia ha organizzato incontri sia a Fiorenzuola d'Arda sia nel capoluogo per sensibilizzare la cittadinanza in merito alle imminenti votazioni per l'elezione del Parlamento europeo. A Piacenza è stato allestito uno stand in via XX settembre e numerosi sono stati i passanti che si sono soffermati nel corso di tutta la giornata per confrontarsi con amministratori e militanti del partito.

Nel corso di questi momenti sia i valdardesi che i piacentini hanno avuto modo di incontrare il vicesindaco di Monticelli d’Ongina Giuseppe Papa, unico candidato piacentino di Forza Italia, affiancato dalla senatrice Roberta Toffanin anche lei candidata per Forza Italia nella nostra circoscrizione. «Personalmente - ha spiegato Papa - credo molto in questi momenti perché li giudico importanti per avvicinare il nostro territorio all’Europa. La presenza della Senatrice Toffanin è stata un valore aggiunto. Con la sua preparazione, gentilezza e disponibilità ha spiegato a chiunque si è interfacciato con noi nel corso della giornata le criticità dell'attuale situazione governativa. Con parole semplici ed incisive, ha saputo coinvolgere la popolazione che ha mostrato interesse e soddisfazione per gli argomenti trattati. Ad esempio che l'Italia in Europa deve tornare ad essere protagonista e per questo è importante che i nostri territori siano ben rappresentati da chi in essi ha le proprie radici. Per salvaguardarli e valorizzarli anche supportando e promuovendo il turismo. Per difendere la piccola e la media impresa italiana, che proprio dell'operosità e della laboriosità dei membri delle nostre comunità è espressione. Per promuovere e tutelare le eccellenze del 'Made in Italy' dalla concorrenza sleale contro il sottocosto dei prodotti esteri. E pretendendo regole serie per contrastare i flussi migratori con un'incisiva e capace politica estera. Programma che io stesso sposo appieno e che mi ha portato ad accettare la candidatura al Parlamento Europeo offertami dal Presidente Berlusconi per lavorare con serietà ed impegno per il futuro nostro, dei nostri figli e di tutto l'Occidente».