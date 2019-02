Welfare, l’assessore regionale Elisabetta Gualmini a Piacenza

La tappa del tour di ascolto sul territorio piacentino condotto dai consiglieri regionali Gian luigi Molinari e Katia Tarasconi segna il punto sul welfare e il mondo del terzo settore con ospite l’assessore regionale Elisabetta Gualmini. L’appuntamento si tiene venerdì 22 febbraio alle ore 17 alla Casa delle associazioni in via Musso 5, a Piacenza.

“Stiamo tirando le fila di questa iniziativa di ascolto che ha portato risultati molto positivi – affermano Molinari e Tarasconi -, siamo certi che anche questo incontro, che tratta un tema così importante e sentito e che racchiude in sé l’inclusione e la solidarietà, sarà apprezzato dalla nostra comunità permettendoci di sviscerare i tanti argomenti che interessano in particolare le categorie deboli”.

Come sempre ci metteremo in ascolto in un contesto dialogante con l’assessore Gualmini che farà il punto su tutte le azioni intraprese fino ad ora dalla Regione, facendo riferimento a tre pilastri: casa, povertà, infanzia-adolescenza. Mai come ora questi argomenti sono urgenti in una società come la nostra che si sta trasformando velocemente; servono infatti soluzioni pragmatiche per il benessere di tutti, a seconda delle rispettive esigenze in un’ottica di collaborazione e capacità di coordinamento”.

Tutte le realtà associazionistiche sono invitate a partecipare così come amministratori, Caritas, gli operatori di cura, professionisti e volontari. Nel corso dell’incontro si parlerà anche del mondo cooperativo, del no-profit e del welfare circolare, della necessità di collaborazione costante tra pubblico e privato.