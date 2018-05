Lilt Piacenza, al via la nuova campagna di alimentazione e salute nei luoghi di lavoro

“MANGIA BENE, VIVI MEGLIO” Questo lo slogan che annuncia la nuova campagna di promozione della salute nei luoghi di lavoro che vede coinvolte LILT, TECO e AUSL a Piacenza. La salute che passa attraverso i luoghi di lavoro, grazie alla prevenzione e a corretti stili di vita. È il concetto che sta alla base della Campagna di Promozione alla Salute 2018/2019 che partirà il 5 maggio. Il progetto è promosso da Teco, redatto e curato dal comitato scientifico di LILT - sezione Piacenza, in collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna, Ausl di Piacenza, U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro. Questo progetto si sviluppa in 6 Edizioni, di cui la prima e la seconda saranno al via domani attraverso i nostri Medici Competenti ed i Tecnici della Prevenzione Teco.

LILT sezione di Piacenza si è impegnata ancora una volta a promuovere uno stile di vita sano che si basa soprattutto su una corretta alimentazione. Informazioni preziose, utili e facilmente praticabili sono quelle messe a punto “ad hoc” per questo progetto e restituite in un opuscolo: “NUOVA LINEA GUIDA PER UNA SANA E CORRETTA ALIMENTAZIONE RISPETTOSA DELL’AMBIENTE”. Il valore aggiunto di questa ricerca scientifica è dato dalla metodologia utilizzata nella scelta delle raccomandazioni risultato di una comparazione tra 8 linee guida internazionali secondo il metodo AGREE (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation). Questo opuscolo è redatto a cura del Comitato Scientifico di LILT - Sezione Provinciale di Piacenza ed è a cura di: Dott.ssa Afanasyeva Elena (Dietista Nutrizionista), Dott.ssa Maragna Irene (Biologa Nutrizionista), Dott.ssa Negrati Mara (Medico Specialista in Scienza dell’Alimentazione), Dott.ssa Zavaroni Donatella (Medico Specialista in Scienza dell’Alimentazione).

In questa ricerca sono sintetizzate importantissime informazioni: la scelta dei cibi, preferendo quelli di stagione e locali, il consumo quotidianamente frutta e verdura, gli alimenti ricchi di fibre e i cereali, l’utilizzo moderato di sale, l’importanza del consumo dell’acqua rispetto ad altre bevande, con il costante controllo del proprio peso corporeo e la pratica di una regolare attività fisica. Alcune delle informazioni sono riassunte nella nuova piramide alimentare per una dieta mediterranea e rispettosa dell'ambiente che offre anche utili consigli anche per fare una spesa corretta controllando le etichette, per le future mamme e per crescere i bambini in salute abituandoli fin da piccoli a corretti comportamenti. I Corsi saranno svolti con il coordinamento della Dott.ssa Donatella Zavaroni, alcuni team di docenti con professionalità complementari (medici dietologi, dietisti, biologi nutrizionisti) terranno presso l’Auditorium TECO 6 sessioni di formazione teorica, valevoli come corsi di aggiornamento lavoratori, completate da sessioni pratiche di applicazione dei principi della sana cucina con i Cuochi LILT presso l’Istituto Marcora.

Domani si parte con una doppia sessione: alla mattina presso l'auditorium Teco a Fiorenzuola d'Arda per i tecnici della prevenzione dove ci sarà l'intervento del Dottor Franco Pugliese, Presidente LILT, che introdurrà all’’adozione dell’approccio motivazionale nella promozione di una sana alimentazione nei luoghi di lavoro; negli stessi orari a Piacenza, presso il Dipartimento di sanità pubblica, il corso è rivolto al personale sanitario (con accreditamento ECM). Qui sarano presenti, in qualità di relatori per LILT la Dott.ssa Donatella Zavaroni, medico specialista in Scienza dell’Alimentazione, la diestista Elena Afanasyeva ed Emanuele Soressi counsellor motivazionale, presidente Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, si svolgerà la sessione pratica all'istituto Raineri Marcora rivolto sia ai tecnici della prevenzione che al personale sanitario.