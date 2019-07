Piacenza - Marco Gatti: «Ambizioni rinnovate, noi a testa alta». Matteassi: «Cacia arriva nel weekend»

Parte la stagione dei biancorossi, conferenza stampa al Garilli e poi partenza per il ritiro. Il presidente: «La fiducia in Franzini è massima». Il ds: «Nocciolini? Ci piace ma non è l'unico che stiamo trattando. Con Cacia c’è l’accordo, firma nel fine settimana»