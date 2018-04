“5 Star Wines”, ecco i vini piacentini inseriti nella prestigiosa guida

L’Emilia Romagna esce dalla 52esima edizione del Vinitaly sulla scia di un importante risultato ottenuto dai suoi vini alla seconda edizione della guida “5 Star Wines The Book 2018”. Sono stati infatti 44 i vini emiliano romagnoli che hanno ottenuto un punteggio di almeno 90 centesimi e di conseguenza inseriti nella prestigiosa guida “5 Star Wines The Book 2017”. Un risultato arrivato a seguito di una selezione effettuata da esperti di fama internazionale (Master of Wine, Master of Sommelier, Sommelier, giornalisti, ecc.) che hanno assaggiato e giudicato migliaia di vini provenienti da diverse centinaia di cantine provenienti da tutto il Mondo.

«Anche in questa edizione 2018 del Vinitaly i vini dell'Emilia Romagna ottengono riconoscimenti importanti a livello nazionale ed internazionale. Segno di una grande vitalità e soprattutto di una qualità che la critica e il mercato ogni anno ci riconoscono. Sono risultati importanti – sottolineano Pierluigi Sciolette e Ambrogio Manzi, rispettivamente Presidente e Direttore di Enoteca Regionale Emilia Romagna – per i quali Enoteca Regionale si congratula con le aziende ed è orgogliosa di come la nostra vitivinicoltura venga sempre più valorizzata in Italia e all’estero. Da sempre le attività di Enoteca si concentrano sulla promo-commercializzazione delle aziende del territorio e anche durante questa edizione di Vinitaly abbiamo proposto iniziative legate al filo conduttore della sostenibilità per concretizzare una direzione chiara intrapresa dalla regione che unisce vino, cucina, storia, cultura e territorio».

A seguire l’elenco completo delle aziende che hanno ricevuto il riconoscimento “5 stars” per l’Emilia Romagna in questo 2018.

COLLI PIACENTINI DOC MALVASIA FRIZZANTE 2017

CANTINA SOCIALE DI VICOBARONE SOC. COOP. AGR. - VICOBARONE (PC)

EMILIA IGT BIANCO DA UVE STRAMATURE “CARAVAGGIO” 2017

CANTINE ROMAGNOLI VILLÒ SOC. AGR. SRL - VILLÒ DI VIGOLZONE (PC)

GUTTURNIO DOC SUPERIORE “COLTO VITATO DELLA BELLARIA” 2016

CANTINE ROMAGNOLI VILLÒ SOC. AGR. SRL - VILLÒ DI VIGOLZONE (PC)

COLLI PIACENTINI DOC MALVASIA SPUMANTE DOLCE “VENUS” 2017

CANTINA VALTIDONE SCARL - BORGONOVO VAL TIDONE (PC)

EMILIA IGT BARBERA “COLTO VITATO DEL CICOTTO” 2016

CANTINE ROMAGNOLI VILLÒ SOC. AGR. SRL - VILLÒ DI VIGOLZONE (PC)

EMILIA IGT BIANCO “COLTO VITATO DELLA FILANDA” 2016

CANTINE ROMAGNOLI VILLÒ SOC. AGR. SRL - VILLÒ DI VIGOLZONE (PC)

GUTTURNIO DOC CLASSICO RISERVA “PLEIONE” 2015

CANTINA SOCIALE DI VICOBARONE SOC. COOP. AGR. - VICOBARONE (PC)

ORTRUGO DEI COLLI PIACENTINI DOC FRIZZANTE “PRINCIPE MONT’ARQUATO” 2017

CANTINE CASABELLA SRL - ZIANO PIACENTINO (PC)

ORTRUGO DEI COLLI PIACENTINI DOC FRIZZANTE 2017

CANTINA SOCIALE DI VICOBARONE SOC. COOP. AGR. - VICOBARONE (PC)

ORTRUGO DEI COLLI PIACENTINI DOC FRIZZANTE 2017

AZIENDA AGRICOLA IL POGGIARELLO - SCRIVELLANO DI STATTO (PC)

COLLI PIACENTINI DOC MALVASIA “BIANCA REGINA” 2014

Azienda agricola Lusenti di Lodovica Lusenti – Ziano piacentino (PC)

EMILIA IGT LAMBRUSCO FRIZZANTE “TERRE VERDIANE 1813” 2017

CANTINE CECI S.P.A. - TORRILE (PR)

EMILIA IGT LAMBRUSCO FRIZZANTE “OTELLO 1813” 2017

CANTINE CECI S.P.A. - TORRILE (PR)

EMILIA IGP LAMBRUSCO “TO YOU PAINT” 2016

CANTINE CECI S.P.A. - TORRILE (PR)

EMILIA IGT LAMBRUSCO FRIZZANTE “ROSSO DEL CASALE” 2017

AMADEI FRANCO & C SNC - PARMA (PR)

EMILIA IGT MALVASIA “CALLAS” 2014

MONTE DELLE VIGNE SRL - OZZANO TARO (PR)

EMILIA IGT MALVASIA FRIZZANTE SECCO “OTELLO 1813” 2017

CANTINE CECI S.P.A. - TORRILE (PR)

EMILIA IGT ROSSO “NABUCCO” 2012

MONTE DELLE VIGNE SRL - OZZANO TARO (PR)

LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE DOC FRIZZANTE SECCO 2016

CANTINA DI S.CROCE SOC. AGR. COOP. - CARPI (MO)

LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO DOC FRIZZANTE SECCO “VIGNETO CIALDINI” 2017

CLETO CHIARLI SOC.AGR.SNC - CASTELVETRO (MO)

LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO DOP FRIZZANTE SECCO “DIVINO” 2017 CANTINA SETTECANI - CASTELVETRO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA - SET- TECANI DI CASTELVETRO (MO)

LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO DOP FRIZZANTE SECCO “VINI DEL RE” 2017 CANTINA SETTECANI - CASTELVETRO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA - SET- TECANI DI CASTELVETRO (MO)

LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE DOC FRIZZANTE SECCO 2017

CANTINA DI S.CROCE SOC. AGR. COOP. - CARPI (MO)

VINO SPUMANTE DI QUALITA’ BRUT ROSSO 2014

FRANCESCO BELLEI & C. SRL - BOMPORTO (MO)

LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO DOC FRIZZANTE AMABILE 2017

GAVIOLI ANTICA CANTINA SRL - NONANTOLA (MO)

LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO DOC FRIZZANTE SECCO “VILLA CIALDINI” 2017

CLETO CHIARLI SOC.AGR.SNC - CASTELVETRO (MO)

LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO DOC FRIZZANTE SECCO VINO BIOLOGICO “LACRIME DI BOSCO” 2017

SOCIETÀ AGRICOLA LA PIANA S.S. DI GIANAROLI MIRCO E LEONELLI ELEONORA - CASTELVETRO DI MODENA (MO)

LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO DOC FRIZZANTE SEMISECCO “ROSSO FOSCO” 2017

CANTINA SOCIALE FORMIGINE PEDEMONTANA SAC - FORMIGINE (MO)

MODENA DOC LAMBRUSCO SPUMANTE DRY “PRUNO NERO” 2017

CLETO CHIARLI SOC.AGR.SNC - CASTELVETRO (MO)

VINO SPUMANTE BRUT ROSE’ “ROSE’ DE NOIR” 2017

CLETO CHIARLI SOC.AGR.SNC - CASTELVETRO (MO)

VINO SPUMANTE DI QUALITA’ BRUT BLANC DE NOIR MILLESIMATO 2010

FRANCESCO BELLEI & C. SRL - BOMPORTO (MO)

PIGNOLETTO DOC FRIZZANTE VINO BIOLOGICO “FOLÌ” 2017

FOLICELLO SOCIETÀ AGRICOLA S.S. - CASTELFRANCO EMILIA (MO)

REGGIANO DOC LAMBRUSCO FRIZZANTE SECCO “IL SIGNOR CAMPANONE” 2017

CANTINE LOMBARDINI SRL - NOVELLARA (RE)

REGGIANO DOP LAMBRUSCO FRIZZANTE SECCO “ANTICHE TRADIZIONI” 2017

CANTINA SOCIALE DI GUALTIERI S.C.A. - GUALTIERI (RE)

LAMBRUSCO DI SORBARA DOC FRIZZANTE SEMISECCO 2017

CANTINE RIUNITE & CIV SOCIETÀ AGRICOLA - CAMPEGINE (RE)

MODENA DOP LAMBRUSCO FRIZZANTE SECCO “PHERMENTO” 2016

MEDICI ERMETE & FIGLI SRL - REGGIO EMILIA (RE)

COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA DOC LAMBRUSCO GRASPAROSSA

FRIZZANTE DOLCE “CODAROSSA” 2017

CANTINA DI ALBINEA CANALI - CAMPEGINE (RE)

EMILIA IGT LAMBRUSCO SCURO FRIZZANTE SECCO “NOTTURNO” 2017

RIGHI SOC. COOP. AGR. - CAMPEGINE (RE)

REGGIANO DOC LAMBRUSCO FRIZZANTE SECCO “ARTE E CONCERTO” 2017

MEDICI ERMETE & FIGLI SRL - REGGIO EMILIA (RE)

RUBICONE IGP CABERNET SAUVIGNON “I CALANCHI - NUMI” 2013

AGRINTESA SOC. COOP. AGR. - FAENZA (RA)

ROMAGNA DOC SANGIOVESE ORIOLO RISERVA “NONNO RICO” 2013

AZIENDA AGRICOLA MORINI ALESSANDRO - FAENZA (RA)

ROMAGNA DOC SANGIOVESE SUPERIORE RISERVA “PREDAPPIO DI PREDAPPIO - VIGNA DEL GENERALE” 2015

FATTORIA NICOLUCCI DI NICOLUCCI ALESSANDRO - PREDAPPIO ALTA (FC)

RUBICONE IGT PINOT BIANCO “DOGHERIA” 2017

AZIENDA AGRICOLA PODERI DAL NESPOLI - NESPOLI (FC)

RUBICONE IGP SANGIOVESE VINO BIOLOGICO “MARAMIA” 2015

SOCIETÀ AGRICOLA TENUTA MARA SRL – SAN CLEMENTE (RN)