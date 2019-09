Piacenza e provincia: eventi nel weekend da venerdì 27 a domenica 29 settembre

1. Venerdì appuntamento con La Notte dei Ricercatori! Dalle 17 alle 23, le Università cittadine saranno presenti in piazza Cavalli, sotto i portici di Palazzo Gotico, con una serie di iniziative che coinvolgeranno il pubblico e faranno toccare con mano a bambini e adulti il mondo della ricerca. Laboratori, esperimenti, attività interattive, giochi, video e incontri dedicati a grandi e piccoli per diventare ricercatori per una sera.

2. Tre giorni dedicati all’esplorazione dei linguaggi musicali dal XX secolo fino al giorno d’oggi: Incó_ntemporanea giunge alla terza edizione. Da sabato a domenica tra Palazzo Ghizzoni Nasalli e il Conservatorio “G. Nicolini” avranno luogo performances, installazioni, convegni e soprattutto concerti con la partecipazione di musicisti di calibro internazionale alle prese con la musica del nostro tempo.

3. Proseguono le visite guidate alla scoperta dei tesori storici e artistici della città. In programma sabato pomeriggio Guerra e Pace. Una passeggiata attraverso la storia del Pubblico Passeggio. Ritrovo ore 15.30 presso Piazzale Genova, davanti al Liceo Respighi: una guida vi accompagnerà lungo il viale alberato più amato dai piacentini alla scoperta dei suoi monumenti, aneddoti e curiosità. Prenotazione obbligatoria allo IAT, 0523.492001.

4. Festa dei Nonni sabato pomeriggio alla Cooperativa Il Germoglio di via Bubba. Un attore racconterà una favola per nonni e nipoti e a seguire ci sarà una gustosa merenda tutti insieme! Domenica Festa dei Nonni anche sul Pubblico Passeggio. In collaborazione con il centro intergenerazionale "Anziani e bambini insieme" alcuni nonni diventeranno veri e propri venditori ambulanti per un giorno.

5. Domenica pomeriggio la Galleria Alberoni organizza una visita guidata speciale itinerante intitolata La Tavolozza e lo Spirito, interamente dedicata alle opere alberoniane realizzate dal noto artista Luciano Ricchetti. Tre le mete: la Chiesa di San Lazzaro, Palazzo Chiappini a Piacenza e Villa Alberoni di Veano.

6. Sabato e domenica viene proposta l'iniziativa Arte in circolo vol. V: due giorni di eventi, mostre e cultura e Palazzo Farnese con ingresso gratuito.

7. Open Day sabato dalle 11 alle 17 al Canile Municipale di via Bubba: tanti simpatici ospiti della struttura aspettano urgantemente adozione, non mancate!

8. Verde Grazzano è la nuova manifestazione florovivaistica dedicata al verde e alla creatività ispirata dalla natura, che si terrà sabato e domenica presso il parco del castello di Grazzano Visconti, uno scenario unico di grande bellezza, con la partecipazione dei migliori vivaisti. Sabato sera a Grazzano Visconti arrivano anche pirati e bucanieri per celebrare insieme la Notte de Aloisa

9. Sabato viene inaugurata con un convegno all'Auditorium della Fondazione la mostra La scuola di Mario Lodi, che racconta la straordinaria esperienza educativa del maestro Lodi e dei suoi ragazzi dal 1948 al 1978. La mostra è allestita presso la Biblioteca Passerini Landi. Le foto d’archivio testimoniano i luoghi, i volti, l’ambiente di una realtà scolastica che ha contribuito in modo significativo al rinnovamento della pedagogia italiana e internazionale aprendo nuovi orizzonti alle pratiche d’insegnamento

10. Sabato pomeriggio arriva nel centro di Piacenza una caccia al tesoro a tema culturale, la Caccia ai Tesori dell’Arte. La città si popolerà di tanti piccoli e grandi "cacciatori" che, attraverso la risoluzione di semplici enigmi e giochi a tema, scopriranno storia, arte e cultura di Piacenza divertendosi!

FESTE, SAGRE, MANIFESTAZIONI

Da giovedì a domenica SICILIA VIVA arriva a Cortemaggiore, con il vero street food siciliano. L’evento nasce per far rivivere i colori, i suoni, gli odori di una Festa ricca di cultura e storia Siciliana, con prodotti tipici del territorio e cibi tradizionali.

Da venerdì a domenica a Guardamiglio - in provincia di Lodi ma a pochi munuti da Piacenza - prosegue l'attesa e partecipata Sagra della Polenta by AdP, con la partecipazione dei polenter di Storo direttamente dal Trentino.

Festa dei Nonni sabato pomeriggio alla Cooperativa Il Germoglio di via Bubba. Un attore racconterà una favola per nonni e nipoti e a seguire ci sarà una gustosa merenda tutti insieme! Domenica Festa dei Nonni anche sul Pubblico Passeggio

Open Day sabato dalle 11 alle 17 al Canile Municipale di via Bubba: tanti simpatici ospiti della struttura aspettano urgantemente adozione, non mancate!

Sabato pomeriggio arriva nel centro di Piacenza una caccia al tesoro a tema culturale, la Caccia ai Tesori dell’Arte. La città si popolerà di tanti piccoli e grandi "cacciatori" che, attraverso la risoluzione di semplici enigmi e giochi a tema, scopriranno storia, arte e cultura di Piacenza divertendosi!

Sabato serata danzante con Orchestra Marcolino presso il Circolo Maria Luigia di Pittolo.

Domenica si svolge a Piozzano la Festa del Miele e dei prodotti naturali della Val Luretta: gazebo con i prodotti tipici del territorio, stand gastronomico e musica popolare con l'Appennino Festival.

Da venerdì a domenica Villa Veano a Vigolzone offre a tutti i ragazzi un soggiorno indimenticabile freqeuntando la Scuola di Magia Senza Tempo, che li trasformerà in veri e propri maghetti.

Verde Grazzano è la nuova manifestazione florovivaistica dedicata al verde e alla creatività ispirata dalla natura, che si terrà sabato e domenica presso il parco del castello di Grazzano Visconti

Sabato sera a Grazzano Visconti arrivano pirati e bucanieri per celebrare insieme la Notte de Aloisa.

Chi ha ucciso la regina di cuori? Avvincente evento enigmistico-investigativo sabato dalle 19 presso il Castello Anguissola di Travo

Domenica Festa delle Castagne a Vezzolacca, nel Comune di Vernasca.

SPETTACOLI, MUSICA

Tre giorni dedicati all’esplorazione dei linguaggi musicali dal XX secolo fino al giorno d’oggi: Incó_ntemporanea giunge alla terza edizione. Da sabato a domenica tra Palazzo Ghizzoni Nasalli e il Conservatorio “G. Nicolini”

Il Teatro Verdi di Fiorenzuola ospiterà venerdì sera il Festival del teatro Sociale Proscenio Aggettante. In scena un classico di Eduardo De Filippo: "Filomena Marturano".

Al Teatro Verdi di Castel San Giovanni sabato sera è in programma lo spettacolo di improvvisazione teatrale L’è tutt impruvvisà, organizzato dalla Lilt di Piacenza con la compagnia dei Traattori per ricordare la figura di Daniele Tosca.

Venerdì sera alla Sala dei Teatini il concerto dell'Ensemble 900 Musica diretto da Camillo Mozzoni. Al pianoforte Giuseppe Gorgni. L'ingresso è libero.

Nell'ambito della manifestazione Arte in circolo sabato sera a Palazzo Farnese l'artista Fabio Guarino si cimenterà in una performance di live painting nel cortile del Palazzo.

Una colazione anni '30 per riscoprire Armonia in duets nel concerto di Giuliano Ligabue e Ileana Mottola per la raccolta fondi a favore di Armonia onlus. Appuntamento domenica mattina presso il Ristorante "La Veranda" del Best Western Park Hotel.

Nell'ambito della Rassegna Antichi Organi, sono in programma due imperdibili concerti: sabato a Trevozzo alle ore 18 nella Chiesa di Santa Maria Assunta e domenica alle 21 a Ziano Piacentino nella Chiesa di San Paolo Apostolo.

TREVOZZO - Chiesa di Santa Maria Assunta

Trio Andrea Palladio

Oboe, Michele Antonello

Fagotto, Steno Boesso

Organo, Enrico Zanovello

Insieme Vocale Girolamo Parabosco

diretto da Dionilla Morlacchini



ZIANO PIACENTINO - Chiesa di San Paolo Apostolo

Insieme Vocale Girolamo Parabosco

diretto da Dionilla Morlacchini

Roberto Bonetto, organo“

Nell'ambito di Appennino Festival domenica alle15 a Piozzano, in occasione della Festa del Miele e dei prodotti naturali della Val Luretta, è prevista una esibizione con le danze popolari dei Lu Trainana (musica tradizionale delle Marche).

VISITE GUIDATE, ESCURSIONI

Si terrà sabato mattina con ritrovo alle 11 e ingresso dal loggiato a fianco della chiesa di San Pietro in via Carducci 18 una visita guidata alla scoperta del patrimonio artistico conservato presso la biblioteca Passerini Landi.

Proseguono le visite guidate alla scoperta dei tesori storici e artistici della città. In programma sabato pomeriggio Guerra e Pace. Una passeggiata attraverso la storia del Pubblico Passeggio. Ritrovo ore 15.30 presso Piazzale Genova, davanti al Liceo Respighi. Prenotazione obbligatoria allo IAT, 0523.492001.

Domenica pomeriggio la Galleria Alberoni organizza una visita guidata speciale itinerante intitolata La Tavolozza e lo Spirito, interamente dedicata alle opere alberoniane realizzate dal noto artista Luciano Ricchetti. Tre le mete: la Chiesa di San Lazzaro, Palazzo Chiappini a Piacenza e Villa Alberoni di Veano.

INCONTRI

Presso la Biblioteca di Vigolzone venerdì alle 21 è in programma un incontro sul tema Il cibo nel cinema, a cura di Vincenzo Latronico. Presentazione del libro "Gli attori mangiano per finta".

In programma venerdì sera presso la sede del CAI Piacenza c/o La Cavallerizza la presentazione della carta escursionistica in scala 1:25.000 dell’Appennino Piacentino della zona Val Nure, Val d’Arda e Val Ceno.



Fai - Deòegazione di Piacenza invita sabato pomeriggio ad un incontro di formazione dei volontari in vista dei prossimi eventi.

Chi è costui? La Giornata di Inizio Anno 2019 di Comunione e Liberazione si svolge sabato a partire dalle 15 presso la Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni

Dopo la pioggia torna… SpazioStore! Domenica vintage e vinili di nuovo a Spazio2. Sempre domenica, il popolare e apprezzato Mercatino del Borgo torna invece a Borgo Faxhall

A Piacenza, al Quartiere Barriera Farnese, domenica dalle 15.30 spazio a bambini e famiglie con Un cortile per amico, un pomeriggio di giochi come una volta.

MOSTRE

Sabato viene inaugurata con un convegno all'Auditorium della Fondazione la mostra La scuola di Mario Lodi, che racconta la straordinaria esperienza educativa del maestro Lodi e dei suoi ragazzi dal 1948 al 1978. La mostra è allestita presso la Biblioteca Passerini Landi.

Sabato e domenica è visitabile a Palazzo Farnese la esposizione organizzata dal collettivo di architetti "Una nuova generazione" nell'ambito della manifestazione Arte in circolo.



Sabato alle 17.30 viene inaugurata presso la Galleria Spazio Rosso Tiziano la mostra Divergenze Parallele, cui partecipano gli artisti Claudio Benghi, Claudio Mazza, Pier Francesco Restelli.

Alla Galleria d'arte contemporanea “Studio C” di via Giovanni Campesio 39 si inaugura sabato alle ore 18 la mostra personale di Fedora Spinelli dal titolo Colori e voci - Ensemble.

Presso lo Spazio Espositivo Libertà 6 è visitabile la mostra Quindici anni dopo, a ricordo di Luciana Donà.